Abdirahman Abdi aurait eu des problèmes cardiaques avant sa mort

La santé de M. Abdi avant sa mort en juillet 2016 était l’élément central, lundi, au procès du policier Daniel Montsion d’Ottawa, qui a plaidé non-coupable à des accusations d’homicide involontaire et et d’agression armée relativement à la mort d’Abdirahman Abdi.

Selon ce qui a été entendu au tribunal, M. Abdi aurait été aspergé de poivre de cayenne, frappé avec une matraque, aurait reçu des coups de pied et de poing de la part des policiers. Or, la défense soutient que M. Abdi serait mort de causes naturelles.

Abdirahman Abdi souffrait de certains problèmes cardiaques, notamment des blocages aux artères, selon un rapport du docteur Kristopher Cunningham, un pathologiste cardiaque qui a examiné le coeur de la victime après sa mort.

La sévérité [de la condition] aurait augmenté de façon significative les risques d'arythmie cardiaque et de mort soudaine , a indiqué le Dr Cunningham, notant que les problèmes de coeur de M. Abdi étaient inconnus avant sa mort.

Des portions du rapport du Dr Cunningham ont été lues à voix haute pendant le témoignage d’Alexander Bain, l’ambulancier paramédical qui a traité la victime sur les lieux.

Les artères bloquées à 80 %

Le Dr Cunningham a découvert que certaines artères étaient bloquées jusqu’à 80 %.

C’est significatif , a soutenu le témoin Bain. Ce serait difficile de se remettre d’un arrêt cardiaque avec une telle problématique .

Quand M. Bain est arrivé sur place, il a trouvé M. Abdi sans pouls, ses yeux fixes et ne clignaient pas. Il a sommé Daniel Montsion de lui retirer ses menottes et de commencer des manoeuvres de réanimation.

Les ambulanciers paramédicaux ont tenté de rétablir le pouls d’Abdirahman Abdi en route vers l’hôpital, mais n’ont pas été en mesure de le régulariser.

Il a été ranimé une demie heure plus tard par une équipe à l’hôpital, mais est mort le lendemain.

Les procureurs de la Couronne reconnaissent qu’Abdirahman Abdi a subi un arrêt cardiaque lors de son arrestation, mais ils ont l’intention de prouver qu’il a été causé par les coups injustifiés de l’agent Montsion à la tête et au corps de M. Abdi, et ce, avec des gants renforcés.

« Délire » rapporté aux autorités

La défense met l’accent sur la santé mentale d’Abdirahman Abdi. Elle s’attend à ce qu’un expert affirme que M. Abdi souffrait de délire agité, une condition qui cause un comportement erratique et même des hallucinations.

Plus tôt dans le procès, l’expert en utilisation de la force a indiqué, dans son témoignage, que les policiers doivent parfois agir différemment dans ces cas.

Il y a toutefois peu d’indications que M. Abdi souffrait de délire agité, mais une référence à cet état a été ajoutée dans un rapport des ambulanciers paramédicaux. L’information aurait pu émaner des répartiteurs policiers, a affirmé M. Bain, mais cette information ne lui a pas été transmise sur les lieux.

Même s’il avait été au courant de l’état de santé d’Abdirahman Abdi, il n’aurait pas agi différemment, a-t-il dit.

Avec les informations de Laura Osman