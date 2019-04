Les Huskies éliminent les Cataractes et passent en deuxième ronde

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont accédé au deuxième tour en six matches en écrasant les Cataractes de Shawinigan 8-2, lundi.

Patrik Hrehorchak a réussi un doublé pour les Huskies, qui ont dominé le circuit avec 119 points en saison régulière.

Peter Abbandonato, Justin Bergeron, Joël Teasdale, Félix Bibeau, Raphaël Harvey-Pinard et Mathieu Gagnon ont été les autres buteurs des vainqueurs.

Peter Abbandonato a marqué le premier but du match. Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Samuel Harvey a fait 16 arrêts dans une cause gagnante, ne cédant que devant Jérémy Martin et Pierre-Olivier Bourgeois.

Les Huskies ont pris les devants en avantage numérique, dès la cinquième minute du match. Noah Dobson a refilé au cercle gauche à Abbandonato, qui a marqué à l'aide d'un tir sur réception.

Le coussin a doublé à 6:09, courtoisie de Bergeron. Son tir des poignets du cercle droit a battu Blanchette entre la jambière gauche et le gant. Rouyn-Noranda a pris une sérieuse option sur la victoire à 12:34 au premier vingt, quand Hrehorcak a profité d'une rondelle libre, suite à une charge au filet menée par Teasdale. Le but a d'ailleurs signifié la sortie pour Blanchette, battu trois fois en 12 tirs. Il a été remplacé par Antoine Coulombe, auteur de 29 arrêts.

Avant qu'on entende la première sirène, Martin a réduit l'écart grâce à un tir haut, à 13:34.

À mi-chemin en deuxième période, Bourgeois a approché les siens à un but avec un tir de près, dans la lucarne. Mais moins de deux minutes plus tard, la priorité est redevenue deux buts, Teasdale marquant de l'enclave.

Bibeau en a rajouté en avantage numérique, à 3:17 au troisième tiers. Il a battu Coulombe avec un tir des poignets dans le haut du filet, du haut de l'enclave.

Harvey-Pinard a converti une passe de Bibeau à 6:53; là encore, les visiteurs étaient à court d'un homme.

En milieu de période, Régis a repéré Hrehorchak, qui a complété son doublé avec un tir sur réception. Gagnon a complété à 17:03.

Val-d'Or 2 Victoriaville 6 (la série est égale 3-3)

Dominic Cormier a brisé l'égalité à mi-chemin en période médiane et les Tigres ont malmené les Foreurs, 6-2. Anthony Poulin s'est distingué avec deux buts et deux mentions d'aide. On va connaître le vainqueur de la confrontation mardi, à Victoriaville.