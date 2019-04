Le terminal de Suncor de Rimouski-Est ne déménagera pas

Il y a un peu plus d'un an, la direction de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent avait recommandé un déménagement en raison des risques pour la santé des résidents du quartier et surtout des élèves de l’école Paul-Hubert-du Grand Défi située tout près.

Lundi soir, à la séance du conseil municipal, le maire de Rimouski Marc Parent a indiqué que cette option a été écartée il y a déjà un certain temps.

Le déménagement avait été identifié comme extrêmement onéreux. Marc Parent, maire de Rimouski

On regarde davantage pour des mesures de protection additionnelles en lien avec la zone de chargement versus les zones résidentielles : créer une zone tampon entre les deux, une diminution du bruit, une diminution de la circulation, un remembrement des trajets pour les camions pour éviter justement qu’ils circulent dans la partie résidentielle de Rimouski-Est , indique Marc Parent.

La compagnie Suncor participe aux discussions sur les moyens de limiter les nuisances dans le quartier.

Quant à l'école Paul-Hubert-du Grand Défi, elle demeure toujours fermée.

Avec les informations de Denis Leduc