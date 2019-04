Les Wildcats poussent le Drakkar à la limite

Les hommes de Martin Bernard auraient pourtant pu en finir avec leurs adversaires hier soir, puisqu'ils menaient la série 3-2.

C'est maintenant l’égalité 3-3.

Dans ce match encore une fois très physique, les deux équipes n'ont pas manqué de chances de marquer avec plus de trente lancers chacune.

Le Drakkar s’est cependant buté au mur érigé par le gardien de but des Wildcats, Francis Leclerc.

Son travail devant le filet a été souligné après le match par l'entraîneur-chef des Wildcats, John Torchetti, affirmant que son gardien fait un très bon travail et est probablement leur compétiteur numéro 1 tous les soirs .

L'entraîneur-chef, John Torchetti. Photo : Radio-Canada

Vous savez, le gardien doit être votre meilleur joueur tous les soirs. C’est la base. John Torchetti, entraîneur-chef des Wildcats de Moncton

Du côté de Baie-Comeau, seul Samuel L'Italien a réussi à faire vibrer les mailles du filet en fin de deuxième période après avoir dévié un lancer de Christopher Merisier-Ortiz.

Les Wildcats ont quant à eux marqué un but par période, dont le troisième dans un filet ouvert.

Cette défaite contre Moncton serait due à un certain manque d'opportunisme, croit l'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard, pour qui la victoire ne tenait qu'à un fil.

On a frappé des poteaux. On a eu des chances. On a manqué le filet sur certains autres tirs. C’est un manque d’opportunisme certain ce soir qui fait la différence.

Martin Bernard, l'entraîneur-chef du Drakkar. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

À peine remis de cette défaite, les joueurs de Baie-Comeau doivent se concentrer sur le septième match de cette série qui aura lieu ce soir, comme l'explique le capitaine Gabriel Fortier.

C'est de repartir à zéro. D'oublier, mais de se rappeler de ce qu'on a fait de mal pour mieux faire demain. C'est une nouvelle journée, c'est le dernier match. Il faut tout donner , explique le capitaine.

Quand t'as 5 ou 6 ans, tu rêves de jouer un match numéro 7 de cette importance-là. C'est juste le fun pour tous les gars. Gabriel Fortier, capitaine du Drakkar de Baie-Comeau.

L'issue de cette série entre le Drakkar et les Wildcats sera déterminée devant les partisans de Baie-Comeau ce soir à partir de 19 h 30. Un match fort attendu de part et d'autre.

« La game 7, ça peut aller d’un bord ou de l’autre. C’est l’équipe qui sera la plus acharnée qui va aller chercher la victoire et ça risque d’être une belle partie », prédit Elliot Desnoyers, le numéro 9 des Wildcats.

Le fait de jouer cet affrontement décisif sur la route n'inquiète pas outre mesure le joueur de 17 ans.

« Durant toute l’année, je pense qu’on a su se créer une petite routine, peu importe l’aréna », explique-t-il.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil.