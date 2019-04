28 725 $ d'amende pour avoir tiré sur un cerf d'une voiture

Des chasseurs gaspésiens écopent de lourdes amendes pour différentes infractions, principalement à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. La principale amende a été imposée à Ludger Després, de Percé, pour avoir tiré sur un cerf à partir de sa voiture et avoir chassé la nuit, notamment.

M. Després fait partie des chasseurs arrêtés lors de l'opération LTS en 2015, après une longue enquête. Le démantèlement de ce réseau de braconnage avait nécessité la participation de 68 agents de protection de la faune et 10 perquisitions.

En tout, 13 individus ont été condamnés à des amendes qui totalisent 74 375 $.

L’opération portait entre autres sur la chasse de nuit, la possession illégale de gros gibiers et l'utilisation d'armes interdites.

Les deux principales amendes ont été imposées à Ludger Després, de Percé, et à Michel Després de Murdochville.

Le premier s'est vu imposer l'amende la plus salée, 28 725 $, pour s'être adonné à la chasse de nuit, avoir tiré sur un cerf à partir d'un véhicule et avoir chassé le cerf sans bois sans permis, notamment.

M. Després a écopé quant à lui d'une amende de 22 000 $ pour des infractions semblables.

Le certificat de chasseur des deux hommes est annulé pour une période de deux ans.

Le procès s'est déroulé à Percé en juillet 2018, et le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs a rendu publique la liste des personnes en cause.