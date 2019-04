Les coûts d’assurance explosent dans un immeuble en copropriété d’Ottawa après la tornade

Certaines personnes ont des pensées suicidaires , a soutenu la présidente Marie Weerasooriya-Epps. D’autres sont au bord de la crise de nerfs.

L’an dernier, l’entreprise derrière Woodvale Green, un développement de 110 maisons de ville dans le secteur de la promenade Craig Henry, a payé 26 858 dollars pour être assurée.

Or, des réclamations relativement à un feu de cuisinière en janvier et des dommages causés par une tornade en septembre, en plus d’un incendie électrique en novembre ont fait en sorte que l’assureur de l’entreprise Carlton Condominium Corp. No. 188, l’a laissée tomber.

Le second plus bas soumissionnaire était l’assureur londonien Lloyd's, au prix de 222 634 dollars. Le coût supplémentaire, assumé par les résidents, ajoute quelque 1800 dollars à leurs factures annuelles.

La franchise de l’entreprise a aussi augmenté, passant de 2500 à 100 000 dollars. Au moment d’écrire ces lignes, Lloyd's n’avait pas répondu à une demande d’entrevue.

Des budgets serrés

Mme Weerasooriya-Epps estime que jusqu’à 40 % des résidents ne pourront pas payer les nouveaux frais d’assurance. Il n’y a pas beaucoup de gens qui font beaucoup d’argent , a-t-elle dit.

Comment puis-je me permettre ça? a demandé Pat Ibea, une ménagère dont le conjoint est décédé l’an dernier. La tornade a endommagé une bonne partie de son toit. De l’eau s’est par la suite infiltrée dans les murs. Six mois après les tornades, ses fenêtres sont toujours placardées.

Je suis une personne à faible revenu, particulièrement depuis que je suis seule, a-t-elle dit.

C’est vraiment injuste. Cette communauté a été dévastée par trois désastres , a déploré Stephanie Hammond, une autre résidente de Woodvale Green.

Les tarifs basés sur le risque

Cinq ans pourraient passer avant que l’historique des réclamations du développement ne s’éclaircisse et que des assureurs à plus faibles taux veuillent reprendre Woodvale Green comme clients.

Pete Karageorgos, du Bureau d’assurance du Canada, a indiqué que les frais d’assurance sont définis par des experts d’assurance qui étudient l’historique d’une propriété en tant qu’indicateur des réclamations futures potentielles.

Si une propriété a de multiples réclamations, plusieurs instances où des dommages sont survenus et soumis à la compagnie d’assurance, ça va être plus difficile, parce que le risque sera plus élevé , a-t-il dit.

Dans une déclaration écrite à CBC, la Commission des services financiers de l’Ontario a indiqué que contrairement à l’assurance automobile, l’assurance immobilière n’est pas obligatoire en Ontario… les compagnies d’assurance n’ont pas à répondre de leurs critères et règles en lien avec leurs frais à la Commission.

Avec les informations de Stu Mills