L'approvisionnement de denrées en Arctique, pas qu'une mince affaire

Pour l’épicier d’Iqaluit Marc Dubeau, les mois de mars et avril signifient la saison des commandes de livraison par bateau. Un « tralala » qui durera dit-il jusqu’en octobre.

La baie de Frobisher étant sous la glace pour encore plusieurs mois, le premier arrivage se fera normalement autour de juillet.

Marc Dubeau dirige l'épicerie Baffin Island Canners créée par ses parents dans les années 1970. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

On fait venir les choses qui sont plus pesantes et qui se conservent comme la farine, le riz, le sucre, en grosse quantité, les produits de nettoyage aussi. Les choses qui coûteraient cher à faire venir par avion. Marc Dubeau, propriétaire de Baffin Island Canners

L’entreprise fondée par ses parents dans les années 1970, Baffin Islands Canners, agit également à titre de grossiste auprès de restaurants ou d’institutions gouvernementales. Ces commandes volumineuses devront durer jusqu’en juillet de l’année suivante.

Des conteneurs de transport maritime remplis de denrées alimentaires sont empilés à l'extérieur d'une épicerie d'Iqualit. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

« Papier de toilette? Oh! 200 à 300 caisses sinon plus. On a des conteneurs dehors c’est plein plein plein, la bâtisse est pleine aussi », s'exclame Marc Dubeau.

S’il vient à manquer d'un produit en particulier, il lui faudra passer la commande afin qu'elle soit livrée par avion. Le prix en sera indéniablement affecté. « Ça peut aller jusqu’à 40 $ de différence sur un sac de farine entre le sealift et l’avion. C’est énorme. »

Le grossiste expédie chaque année, uniquement par avion, environ deux millions de kilos de denrées.

Mais le défi est également de s’assurer que les dates de péremption survivront l’année. « Un mois, deux mois [passé la date de péremption] ça passe, mais plus que ça les clients le disent. »

L'impact de Nutrition Nord

Le programme fédéral de soutien financier au transport de denrées alimentaires au Nord est bien visible dans les épiceries d'Iqaluit. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

« Sans Nutrition Nord, ça serait pas achetable » affirme d'emblée l'épicier entre les boîtes de nourriture empilées jusqu'au plafond de l'arrière-boutique.

Le programme, mis à l'épreuve par les critiques ces dernières années, vise à subventionner le transport de produits alimentaires frais tels les fruits et légumes, la viande ou les produits laitiers.

Robert Pelletier, le président de Consultants de l'Arctique, une entreprise de logistique de transport pour le Grand Nord, affirme que le programme contribue à défrayer la majorité des produits de ses clients.

À peu près 75 % des aliments qui vont monter par avion vont être couverts par ce programme-là. Pour certaines communautés plus loin, où le coût de transport aérien est astronomique, ça va être jusqu'à 100 % des denrées dont ils vont faire monter par avion. Robert Pelletier, président, Consultants de l'Arctique

À Grise Fjord, le village le plus au nord du pays, le transport par avion d'une caisse de 24 canettes de boissons gazeuses, pourrait s'élever à 210 $, une somme qui pousserait le prix d'une seule canette à 17 $, selon le grossiste.

Mais Robert Pelletier explique que les frais de transport ne sont qu'une partie du casse-tête d'approvisionnement de denrées.

C'est par avion que sont acheminées les denrées dans les collectivités du Nunavut pendant la majeure partie de l'année. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Le débat entourant la fusion possible entre les deux seuls transporteurs aériens a mis de l'avant la vulnérabilité des collectivités de l'Arctique face au transport. Le Bureau fédéral de la concurrence a déterminé en février dernier qu'une fusion risquerait de réduire la capacité de transport et l'augmentation des prix.

Et puis, le réchauffement climatique dans l'Arctique occasionne des difficultés pour le transport maritime. L'an dernier, dit Robert Pelletier, les glaces n'ont jamais permis au bateau d'accoster à Pangnirtung sur l'Île de Baffin.

Le ''Nord'', c'est pas comme le reste du monde. Il va y avoir des problèmes à cause de la température, à cause de la mécanique, à cause des urgences. On ne sait pas quel facteur, mais il va arriver quelque chose. Robert Pelletier, président, Consultants de l'Arctique

La décharge municipale d'Iqaluit a atteint sa capacité maximale et sera remplacée par un nouveau dépotoir d'ici 2020 au coût de 35 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La gestion des déchets

Le transport de denrées nécessite un emballage additionnel qui se retrouvera la plupart du temps à la décharge municipale. Iqaluit ne possède pas, pour l'instant, de programme de recyclage ou de compostage.

Le dépotoir de cette municipalité a dépassé depuis plusieurs années sa durée de vie et sera remplacé d'ici 2020 par un nouveau site à l'extérieur de la ville. Un programme de tri et d'emballage de déchets en ballots pour s'assurer que les ordures ne s'envolent pas sur la baie sera aussi mis en place.

Certains grossistes placent les caisses de transport sous consigne de façon à ce qu'elles soient retournées une fois vides. Des mesures pour tenter continuellement d'améliorer un service complexe.