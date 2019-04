Le nord de la C.-B. particulièrement touché par le réchauffement climatique

Le Rapport sur les changements climatiques au Canada, rendu public lundi, indique que le nord de la Colombie-Britannique est une des régions qui se réchauffe le plus vite au pays. Des experts demandent un plan spécial pour les communautés qui y vivent.

Le rapport d’Environnement Canada souligne que, dans le nord du pays, la température moyenne annuelle a augmenté de 2,3 °C depuis 1948. C’est bien au-delà de l’augmentation des températures moyennes mondiales estimée à 0,8 °C par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis.

Un biologiste expert en prévention des feux de forêt, Robert Gray, observe un cercle vicieux du réchauffement climatique en Colombie-Britannique. La multiplication des sécheresses aggrave les feux de forêt qui, en retour, dégagent des gaz à effet de serre et des particules fines responsables du réchauffement de la planète.

Il souhaite que le gouvernement provincial adopte des mesures pour renforcer la résistance des forêts aux sécheresses, en plantant des arbres plus espacés pour qu’ils aient une meilleure exposition aux précipitations et à l’humidité et en privilégiant des espèces d’arbres moins inflammables.

Bâtir des digues

Le rapport d’Environnement Canada pointe aussi du doigt les risques d’inondations provoquées par la fonte des glaces en été et l’augmentation des précipitations en hiver.

Un expert climatique auprès de la Fondation David Suzuki, Ian Bruce, reconnaît là aussi l'existence d'un cercle vicieux. Selon lui, la fonte rapide des glaciers expose une plus grande surface du sol au soleil qui, en se réchauffant, fait fondre la glace restante.

Ian Bruce est particulièrement préoccupé par la situation des communautés situées près des rivières et appelle à la construction de digues et de barrages pour prévenir les inondations.