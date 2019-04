Le français pratiquement absent des magasins de cannabis d'Ottawa

C'est le cas au Hobo Recreational Cannabis Store où, sur les écrans comme sur les bocaux, l'information pour répondre aux questions des clients est seulement disponible en anglais.

Par contre, nous avons beaucoup d'employés qui parlent français qui seront en mesure d'offrir nos services en français. Nous allons prendre le temps d'analyser notre clientèle et peut-être qu'ensuite nous déciderons d'être bilingues , explique Harrison Stoker, un des responsables de la succursale de la rue Bank.

Un écran avec de l'information en anglais au Hobo Recreational Cannabis Store Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Même constat dans la boutique Superette, située sur la rue Wellington Ouest, et ce en dépit du fait que les propriétaires s'attendaient à recevoir une clientèle francophone. On savait qu'ils n'avaient pas de succursale [à Gatineau], donc on s'attendait définitivement à en accueillir , confirme Tricia Lackey, une employée du commerce.

Régine Petit, une consommatrice de Cantley, fait partie des nombreux Québécois qui ont traversé la rivière des Outaouais pour faire le plein de cannabis.

Elle espère que l'affichage en français fera son apparition plus tôt que tard dans les trois commerces d'Ottawa qui ouvraient leurs portes lundi. Ce serait toujours bien puisqu'on est quand même bilingue. Ça va peut-être venir, j'espère, mais tout est en anglais pour le moment , déplore Mme Petit.

Régine Petit, une résidente de Cantley qui s'est déplacée à Ottawa pour l'ouverture des magasins de cannabis. Photo : Radio-Canada

Dans le magasin Fire & Flower, les écrans affichent du contenu bilingue, mais les renseignements sur les tablettes des étagères sont seulement disponibles en anglais pour le moment.

On est en train de travailler là-dessus présentement. Pour moi, c'est obligatoire. Je suis Franco-Ontarien, puis le Québec est à côté et je veux respecter la langue française , assure Éric Lavoie, propriétaire du commerce de la rue York.

Lors de l'ouverture de sa boutique lundi, il affirme avoir accueilli plusieurs résidents de Gatineau et même quelques-uns en provenance de Montréal.

Malgré l'absence de réglementation sur le bilinguisme, comme c'est le cas dans les succursales de la LCBO, cette clientèle pourrait bien le pousser à engager plus de francophones. On a beaucoup de bilingues dans notre équipe, mais je pense qu'il faudrait qu'il y en ait tout le temps , estime M. Lavoie.

Avec les informations de Yasmine Mehdi et Audrey Roy