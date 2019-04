Les Mooseheads remportent le 6e match de la série contre les Remparts de Québec

Les Mooseheads d'Halifax remportent le match 6 à 1 contre les Remparts de Québec lundi soir. Le septième et dernier match entre les deux équipes, qui déterminera laquelle sera éliminée, aura lieu mardi au Centre Scotiabank à Halifax.

Si les Mooseheads avaient perdu la partie de lundi soir, l’équipe haligonienne aurait été éliminée des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C’est donc avec soulagement qu’ils gagnent 6 à 1. Leur chance de continuer les séries se jouera mardi lors du septième et dernier match contre les Remparts de Québec.

Le premier but de la partie est compté par Raphaël Lavoie des Mooseheads durant la première période.

Toujours en première période, les Remparts égalisent grâce à un but de Maxime Gravel.

La seconde période est plus calme jusqu’à la toute fin, alors que deux buts sont marqués par les Mooseheads. Antoine Morand, le capitaine des Mooseheads, marque un but pour amener le score à 2 à 1, suivi d’un troisième but par Keith Getson.

Seulement 26 secondes après le début de la troisième période, les Mooseheads marquent leur quatrième but de la partie grâce aux joueurs Justin Barron et Samuel Asselin.

À 4 à 1, les Mooseheads n’ont pas encore dit leur dernier mot. Raphaël Lavoie marque pour une seconde fois, amenant le score à 5 à 1. C’est suivi d’un second but de Keith Getson quelques minutes après. La partie se termine à 6 à 1 pour les Mooseheads d’Halifax.