Pas de sanction pour les aventuriers de l'Opération banquise

Malgré le risque d’entrave à la navigation, l’interruption de la navigation pendant plusieurs heures et les dangers associés à ce projet, aucune infraction aux règlements sur la navigation n’a été rapportée , selon le ministère.

Transports Canada assure cependant qu’il y aura des discussions avec différents intervenants pour déterminer si des mesures peuvent être adoptées pour prévenir ce genre d’incidents .

D’ailleurs, Transports Canada rappelle, tout comme les organismes fédéraux responsables de la sécurité de la navigation, que ce type d’activités est fortement déconseillé. Le porte-parole Simon Rivet rappelle qu’il y a des risques pour la sécurité et des impacts économiques majeurs associés à cette idée de se laisser dériver sur une banquise sur le fleuve.

« Ce genre d’aventures est fortement déconseillé vu les risques pour les personnes et la sécurité de la navigation et vu les impacts économiques qui peuvent en découler, que ce soit en termes d’interruption de la navigation ou en opérations de recherche et sauvetage. »

- extrait du courriel de Transports Canada