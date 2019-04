Un prestigieux trophée pour Félix Bertrand

Le natif de Saint-André-Avellin ne s'attendait pas à être nommé athlète masculin exceptionnel chez les bosseurs québécois. C’est une belle surprise. Je suis vraiment content de voir que mes efforts sont récompensés , raconte Bertrand, près de 48 heures après être monté sur scène pour recevoir son trophée.

Le nom de Félix Bertrand est maintenant gravé aux côtés entre autres de ceux de Mikaël Kingsbury, de Philippe Marquis et de son entraîneur, Edward Lortie. Douze des quatorze personnes qui sont sur ce trophée ont été sur l’équipe nationale, donc c’est une grosse récompense , explique le skieur de 16 ans.

Ce dernier espère que ses performances lui permettront de suivre ses prédécesseurs dès l’an prochain.

De voir les jeunes plus tard dire : “il y avait Félix Bertrand, il y avait Mikäel Kingsbury sur le trophée”, je pense que c’est ça qui me motive le plus.

Félix Bertrand