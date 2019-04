Maniwaki : une solution imminente aux bris de service en chirurgie

Grâce à cette entente, il sera possible de maintenir les services en chirurgie générale jusqu'à ce qu'un deuxième poste de chirurgien soit pourvu. Des chirurgiens en provenance d'autres hôpitaux se déplaceraient de façon temporaire pour prêter main-forte au personnel de l'Hôpital de Maniwaki.

L'entente, qui doit être approuvée par le ministère de la Santé, devrait être finalisée au courant du mois.

D'ici la fin avril, on devrait avoir des nouvelles sur cette entente; sur une signature avec l'association des chirurgiens , a affirmé Danielle McCann, la ministre québécoise de la Santé. Ça va beaucoup nous aider dans le dossier.

L’Hôpital de Maniwaki n’a pas eu de chirurgien de garde à plusieurs reprises depuis la mi-novembre.

L'entente envisagée serait similaire à celle qui avait permis de pallier, l'automne dernier, la pénurie d'anesthésiologistes, en offrant des primes aux spécialistes pour venir effectuer des remplacements.

Cette solution est toutefois de courte durée, a précisé la ministre. Elle admet que la solution doit nécessairement passer par du recrutement de personnel.

Or, pour attirer et retenir les chirurgiens, il faut leur donner suffisamment de travail. À l'heure actuelle, selon des données obtenues du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outouais, il n'y aurait en moyenne que six chirurgies urgentes par mois à l'Hôpital de Maniwaki.

Les chirurgiens veulent du volume , concède la ministre. Il faut que l'on s'organise autant que possible pour que les citoyens qui habitent autour de l'hôpital soient opérés à Maniwaki. Présentement, plusieurs patients de Maniwaki vont se faire opérer à l'Hôpital de Hull, a-t-elle laissé entendre.

La ministre McCann a d'ailleurs mentionné sa volonté de renforcer certains services dans l'Hôpital de Maniwaki, notamment en chirurgie et en hémodialyse.

L'établissement de santé aurait aussi besoin de nouveaux équipements pour attirer davantage de services et faire en sorte que les médecins puissent y faire encore plus de chirurgies.

Avec les informations de Laurie Trudel