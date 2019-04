Port-Cartier tient à garder sa succursale de la banque CIBC

La direction de la CIBC a envoyé son vice-président de district, Sébastien Lapointe, expliquer la situation aux portcartois qui refusent d'envisager la fermeture de leur succursale locale en août prochain.

Pendant plus d'une heure, le maire, la Chambre de commerce et Développement économique Port-Cartier ont plaidé en faveur du maintien d'employés de la CIBC dans la municipalité.

Même si les services bancaires en ligne sont de plus en plus utilisés, certains clients exigent une succursale physique dans leur ville. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Si la fermeture se concrétisait, les citoyens et commerçants de Port-Cartier devraient rouler plus de 120 kilomètres aller-retour pour se rendre à la succursale de Sept-Îles.

Le président de la Chambre de commerce ne veut rien savoir d'un guichet automatique comme prix de consolation. Il propose certains compromis.

Le président de la Chambre de commerce de Port-Cartier, Michel Gignac, lors de la manifestation devant la succursale de la CIBC du 25 janvier 2019. En arrière-plan, le maire de Port-Cartier, Alain Thibault. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Rapetisser la succursale, opérer avec guichets et conseillers. Tu n'es plus obligé d'avoir un comptoir. Michel Gignac, président, Chambre de commerce de Port-Cartier

Cet ancien directeur de succursale à Port-Cartier explique ce fonctionnement réduit. Les gens d'affaires feraient leurs dépôts de nuit. Tu les comptes, si tu as besoin de change, les gens d'affaires t'appellent. On te prépare le montant, on te le donne. Il n'y aurait pas nécessairement de caissière.

Le comité avait demandé cette rencontre avec la direction de la banque lors d'une manifestation après l'annonce de la fermeture en janvier. L'objectif était de faire valoir des arguments en faveur du maintien de la succursale.

Une rencontre de suivi est prévue le 9 mai entre les résidents et les représentants de la CIBC.

D'après le reportage de François Robert