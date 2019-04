Voici à quoi ressemblera le nouveau marché public de Sainte-Foy

La Ville souhaite construire un bâtiment aéré aux murs escamotables composés entièrement de verre.

Les parois protégeront les clients et les marchands des intempéries. Des ouvertures pratiquées au bas et au haut des murs permettront à l’air de circuler.

L’édifice sera construit en bordure de l’avenue Roland-Beaudin et aura une superficie de 1700 mètres carrés.

Photo : Ville de Québec

L’ajout de murets de verre représente la principale amélioration au projet depuis sa présentation en septembre dernier.

Pérennité

La vice-présidente du comité exécutif responsable de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Marie-Josée Savard, soutient que le choix du verre générera des économies.

« L’option du verre est arrivée puis on a trouvé ça vraiment intéressant. On le vit présentement avec la tente jaune; on change les toiles régulièrement et ça amène des coûts. Alors les panneaux de verre amènent une pérennité », a-t-elle fait valoir.

L’armature de l’édifice sera construite en bois.

Le vice-président du comité exécutif et président de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, Rémy Normand, a souligné que le concept de l’édifice avait été élaboré en collaboration avec la Coopérative du marché public de Sainte-Foy.

« Les gens du marché ont participé aux travaux de conception. Donc, on a tenu compte de leurs besoins par rapport, notamment, à la conservation des légumes », a-t-il indiqué.

Trois saisons

Puisque le bâtiment n’est pas hermétique, aucun système de chauffage ne sera aménagé. Le marché public de Sainte-Foy y tiendra ses activités du printemps à l’automne.

La Ville réfléchit à l’utilisation qu’elle compte faire de la structure en hiver. Les membres du conseil exécutif ont donné des exemples d’utilisation, sans s’avancer davantage.

« Vitré sur tous les côtés, le bâtiment sera lumineux et mettra en valeur les produits saisonniers et artisanaux des commerçants », indique la Ville de Québec. Photo : Ville de Québec

Le maire Régis Labeaume a fait remarquer qu’ailleurs dans le monde, ce type de bâtiment pouvait être transformé en patinoire extérieure. Rémy Normand a pour sa part fait allusion à l’aménagement éventuel d’une place éphémère.

Pas de rupture

Les travaux de construction se dérouleront en deux temps afin d’assurer la continuité des activités du marché public.

La Ville procédera d’abord, au courant de l’été, à l’aménagement des espaces de stationnement et au coulage de l’assise en béton sur laquelle la structure sera érigée.

Le nouveau marché public de Sainte-Foy sera construit à proximité du site du marché actuel et du futur centre de glaces. Photo : Ville de Québec

La construction du bâtiment débutera à la fin de l’année.

Les coûts du projet n’ont pas changé depuis l’automne dernier. La Ville prévoit dépenser 5 millions de dollars pour la construction de l’édifice et 6 millions pour le stationnement.