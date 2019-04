Les ours se réveillent et ils ont faim

Pour l’instant, les ours sont encore somnolents après un réveil précoce. Des promeneurs ont ainsi observé un ours en train de faire une sieste de trois heures dans un arbre, raconte l’agent de conservation de la région de Prince George Steve Ackles.

Les ours sont comme des enfants de trois ans qui n’ont pas fait la sieste. Ils somnolent et ne savent pas ce qu’ils font. Steve Ackles, agent de conservation de Prince George

Le printemps étant arrivé assez tôt cette année, les ours qui étaient entrés en hibernation ont été réveillés par la douceur de l’air, selon WildSafeBC, une fondation pour la conservation de la faune sauvage en Colombie-Britannique.

Les ours relancent maintenant leur système digestif en se nourrissant d’herbe, de chou puant et autres végétaux. Bientôt, ils se délecteront aussi de charognes et de petits animaux.

Steve Ackles rappelle qu’il ne faut pas approcher des ours ni les nourrir pour qu’ils gardent l’habitude de rester à distance des humains. Il recommande aussi de bien fermer les poubelles et de nettoyer les barbecues et les abris à oiseaux.

Sur les 165 000 ours vivant en Colombie-Britannique, 150 000 sont des ours noirs, soit la plus grande population d’ours noirs au monde. 15 000 autres sont des grizzlis et représentent un quart de la population de grizzlis en Amérique du Nord.

Avec les informations d’Yvette Brend.