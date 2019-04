L'entreprise Géliko de Rouyn-Noranda s'agrandit

En avril 2017, le Groupe Dion, par la voie d'Accès Industriel, a acheté des parts dans Géliko. Une transaction jugée salutaire, selon le copropriétaire de Géliko, François Gélinas.

Ça a changé le cours de l'histoire, parce que veux, veux pas, on entre dans un groupe et le but c'était de pouvoir performer et d'avoir le potentiel d'obtenir des contrats , lance-t-il.

Il y a deux ans, la direction d'Accès Industriel songeait à agrandir son département de manufacture et de soudure, mais le président de Groupe Dion, Jean Dion, jugeait plus à propos d'acquérir un bloc d'actions de Géliko, surtout que selon M. Dion, cette entreprise possédait déjà 20 ans d'expérience et c'est une compagnie qui offrait sensiblement les mêmes services que nous .

La vocation de Géliko sera modifiée, tout comme celle d'Accès Industriel, confirme M. Dion.

Il va y avoir une chaîne d'assemblage sur le boulevard Industriel à Rouyn-Noranda, mais tout ce qui concerne la manufacture, soit le cylindrage et le machinage, sera centralisé au même endroit, à Géliko.

Agrandissement majeur

En ce moment, Géliko procède à l'agrandissement de ses bureaux et de ses garages, un investissement d'un peu moins de 6 millions de dollars.

Les travaux d'agrandissement ont débuté en octobre et devraient se terminer en juin. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Géliko se prépare à recevoir près de 25 employés, en provenance d'Accès Industriel, en plus de la trentaine d'employés qui sont déjà à l'emploi de Géliko.

Ça s'est fait très vite, admet François Gélinas. En septembre dernier, on a lancé le projet, en octobre ou en novembre, les travaux ont commencé et ça devrait se terminer en juin.

Les travaux augmenteront la superficie de Géliko de 16 000 pieds carrés.

De grands changements depuis l'an 2000

Il y 19 ans, Géliko était constituée de deux employés, les deux cofondateurs. Aujourd'hui, après quelques déménagements et agrandissements, l'entreprise d'Évain s'apprête à doubler son nombre de travailleurs.

On ne s'attendait pas à ça, concède François Gélinas, mais on essaye toujours de garder le caractère familial que nous avions à nos débuts.

Géliko mise sur une trentaine d'employés. Ce chiffre devrait passer à 60 une fois que les employés d'Accès Industriel auront emménagé dans leurs nouveaux bureaux. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Celui qui occupe aussi les fonctions de directeur du développement ajoute qu'il est difficile de dire non à des contrats, pour justifier les déménagements et nombreux agrandissements que son entreprise a vécus au cours des dernières années.

Le machiniste Maxime Guilbeault travaille chez Géliko depuis 12 ans. Il croit que l'entreprise qui l'emploie est encore loin de son potentiel.