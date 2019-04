Peu de précipitations en mars dans la majeure partie de la C.-B.

Le mois de mars a été l'un des plus secs de l'histoire de la Colombie-Britannique pour plusieurs régions de la province, selon Environnement Canada.

À Vancouver, alors que les cerisiers exhibent leurs fleurs sous un ciel sans nuages, l’agence gouvernementale rapporte qu’il n’y a eu que 31 millimètres de pluie pendant tout le mois de mars, soit un peu plus du quart de l’habituel 113 millimètres de précipitation pour ce mois de l'année.

« C’est plutôt sec », précise un météorologue d’Environnement Canada, Ross MacDonald.

Abbotsford vit un scénario similaire : seulement 42 millimètres de pluie sont tombés comparativement aux 149 millimètres habituels, soit à peine le quart de la normale saisonnière.

Le météorologue note qu'en mars, les températures ont considérablement varié, passant des températures froides et neigeuses de février aux notes chaudes et ensoleillées plus tard dans le mois. Malgré tout, le temps est demeuré sec.

Le temps printanier aride n'est pas de bon augure pour la saison des feux de forêt dans la province. Le service des incendies de la Colombie-Britannique avance cependant que les pluies prévues en juin sont généralement une meilleure indication de l’ampleur de la saison des feux de forêt.

« Nous devrons cependant surveiller les températures de près », a déclaré Ross MacDonald à propos du risque d'incendie. « J’espère que nous verrons un retour de précipitations plus normales ».