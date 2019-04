Une enquête d’une portée limitée sur l’écrasement de l’hélicoptère du couple Blais

Sur son site web, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a dévoilé que son rapport sur l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie aux Franco-Ontariens Jody et Nicole Blais ne contiendra pas de faits établis ou de recommandations.

Le 4 mars, les Blais revenaient d’un voyage à Nashville à bord de leur hélicoptère lorsque celui-ci s’est écrasé près de Timmins.

Les débris de l’hélicoptère et les corps de Jody et Nicole Blais ont été retrouvés une semaine plus tard, après une vaste opération de recherche.

Le BSTBureau de la sécurité dans les transports a classé cet écrasement comme un événement de catégorie 4, sur un total de 5 niveaux d’enquête.

Un accident est classé dans cette catégorie s'il suscite principalement l’intérêt du public dans la région immédiate et qu'il est peu probable que de nouvelles leçons puissent en être tirées pour améliorer la sécurité des transports.

À la suite du travail sur le terrain et de l’analyse, un rapport d’environ six pages sera d’abord envoyé aux organismes et personnes concernées, avant d’être publié.