Rimouski en mode séduction pour les Jeux du Québec

La présentation de l’événement vient avec un chèque de 5 millions de dollars du gouvernement du Québec. L'argent peut être utilisé pour la modernisation ou la construction d'équipements sportifs.

Le maire de Rimouski Marc Parent lors de la conférence de presse Photo : Radio-Canada

Le maire de Rimouski, Marc Parent, croit que cela permettrait de réaliser rapidement le projet de stade de soccer intérieur.

On est à l’étape des plans fonctionnels et techniques. On devrait avoir ça en mains à la fin avril. Une fois qu’on a les plans fonctionnels et techniques, il est ensuite possible d’avoir les coûts. On peut entamer le processus de demande de subventions , souligne le maire.

La Ville de Rimouski se dit prête à verser un million de dollars pour l'organisation de ces Jeux, en plus d'offrir pour 400 000 $ de services.

Nomination du président du comité provisoire de candidature

La Ville a désigné le directeur associé chez Mallette pour la région de l’Est-du-Québec José Arsenault, pour présider le comité provisoire de candidature. Il a le mandat de convaincre Sport Québec de choisir Rimouski.

Le président du comité provisoire de candidature José Arsenault Photo : Radio-Canada

[Il faut] démontrer la mobilisation de la ville, donc que les institutions s’impliquent, d’aller chercher l’appui des clubs sportifs, de déjà démontrer que les bénévoles vont être au rendez-vous. C’est plus de 3000 bénévoles que ça prend pour la tenue des Jeux. José Arsenault, président du comité provisoire de candidature

Le dossier final de candidature doit être déposé en novembre.

Deux autres villes ont présenté leur candidature soit Drummondville et Châteauguay.