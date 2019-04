Centres d'injection supervisée : le maire Watson demande au gouvernement Ford de reculer

Dans une lettre adressée à la ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott, le maire qualifie de très préoccupante l'annonce, effectuée vendredi, comme quoi le gouvernement Ford ne financera plus l'établissement de la Basse-Ville.

Nous vous demandons de bien vouloir revoir la demande de Santé publique Ottawa de continuer à exploiter le site du 179, rue Clarence, et d'infirmer la décision d'arrêter immédiatement le financement de ce service vital dans la ville d'Ottawa , écrit M. Watson dans sa missive envoyée lundi.

À l'échelle de la province, 15 des 21 centres d'injection supervisée qui avaient appliqué pour un permis d'exploitation pourront continuer d'offrir leurs services.

À Ottawa, le centre installé à côté du refuge des Bergers de l'espoir s'est retrouvé sur la liste, tout comme le centre d'injection supervisée du Centre communautaire Côte-de-Sable ainsi que celui du Centre de santé communautaire Somerset Ouest d'Ottawa. Mais ce n'est pas le cas du 179, rue Clarence.

Face à la crise de toxicomanie actuelle à Ottawa et dans l'ensemble de la province, nous croyons que c'est le moment d'accroître le soutien provincial à ces services et non de le réduire , soutient le maire Jim Watson dans sa lettre, rappelant que l'établissement fonctionne à pleine capacité.

Selon des données publiques, le centre d'injection supervisée de la rue Clarence est le deuxième plus achalandé à Ottawa avec 14 749 visites depuis son ouverture à l'automne 2017, soit plus de 20 % des quelque 72 000 visites dans les quatre centres de la ville.

À la suite de l'annonce vendredi, le bureau du maire Watson avait fait savoir qu'il collaborerait avec Santé publique Ottawa afin d'étudier toutes les options de financement possibles .

Selon l'agence municipale de santé, les coûts d'opération du centre de la rue Clarence s'élèvent à 1,2 million de dollars par année.