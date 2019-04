La Gaspésie de plus en plus populaire auprès des motoneigistes

Sur les 13 régions de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), la Gaspésie est troisième après les Laurentides et le Saguenay-Lac-Saint-Jean quant au nombre de visiteurs. Le représentant des clubs de la Gaspésie et des Îles à la FCMQ, Danis Pelletier, parle d’une croissance constante des touristes en motoneige depuis trois ans.

Cette année ne fait pas exception. On va atteindre un record en fait de membres en Gaspésie. Énormément de touristes, énormément de neige , commente M. Pelletier.

Plusieurs facteurs expliquent cette popularité, selon Danis Pelletier. D’abord, on fabrique la neige , lance-t-il à la blague.

Plus sérieusement, dit-il, les clubs de la région donnent maintenant plus d’informations sur les services et le trajet. On a amélioré l’information aux touristes, autant dans les villages, dans les rues, [que] dans les sentiers , explique le représentant de la région de la FCMQ. Les clubs sont aussi très présents au salon de la motoneige.

Destination Saint-Adelme. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le sentier qui relie depuis deux ans la Matapédia au Nouveau-Brunswick est aussi une nouvelle entrée vers la Gaspésie pour les motoneigistes en provenance des provinces maritimes et du Maine.

Cet hiver, trois surfaceuses neuves ont aussi arpenté le territoire qui s’étend de Sainte-Anne-des-Monts jusqu’à Grande-Vallée, grâce à une aide de Développement économique Canada (DEC). Ces équipements sont beaucoup mieux adaptés aux conditions du terrain et aux quantités de neige, souligne Danis Pelletier. La qualité des sentiers est incomparable avec ce que c’était dans les années passées , explique-t-il.

Bénévoles et engagement du milieu

Malgré ces bonnes nouvelles, le tourisme à motoneige demeure une industrie fragile qui repose en grande partie sur les épaules des bénévoles et de la contribution du milieu. Parfois, ce n’est pas suffisant.

L’an dernier, le sentier de la Trans-Québec 5 a failli être coupé en Haute-Gaspésie, faute d’argent pour renouveler l’équipement d’entretien qui s’est brisé en fin d’hiver.

Ce sont les clubs voisins qui ont permis de terminer la saison 2018. Sinon, les motoneigistes n’auraient plus été en mesure de faire le fameux « tour de la Gaspésie ». Les clubs n’avaient pas la capacité financière d’effectuer les réparations , explique M. Pelletier.

Sans l’argent de DEC pour acheter les nouvelles surfaceuses, la saison aurait pu être tout autre. Il y a de petits villages dans la région qui auraient beaucoup de difficultés sans l’apport de la motoneige. Ce sont les petits restaurants, les petites cantines, les petites coops qui se sont créées, qui virent à cause de la motoneige , commente le député d’Avignon–La Mitis-Matane–Matapédia, Rémi Massé, qui n’hésite pas à considérer ces investissements comme un soutien à l’économie locale.

Dameuse dans un sentier avec peu de neige Photo : Radio-Canada

Même constat, pour le nouveau tronçon de 70 km entre la Matapédia et le Nouveau-Brunswick. L’initiative du Club de motoneige de la Matapédia, une porte directe sur les sentiers de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, a eu besoin du concours de DEC pour perdurer.

Encore du travail à venir

L’aide sera aussi nécessaire pour reconstruire plusieurs ponceaux et passerelles au cours des prochaines années. Le remplacement des ponts de glace sur les sentiers de la Gaspésie fait d’ailleurs partie des prochains défis pour attirer d’autres touristes, estime Danis Pelletier. Si on augmente la sécurité, on va augmenter l’achalandage des gens qui viennent des autres régions. Il y en a beaucoup que ça leur fait peur de passer sur les rivières. Les ponts de glace, ils n’aiment pas ça , fait valoir M. Pelletier.

Ce dernier évalue à 2 ou 3 millions de dollars pour remplacer ou réparer les ponceaux et ponts des sentiers gaspésiens.

Rémi Massé se dit bien conscient des besoins. Les normes de sécurité, les normes de transport, il faut s’assurer d’avoir des passerelles qui répondent à l’ensemble des nouvelles normes. C’est le genre de choses qu’on explore avec la Fédération des clubs de motoneige, comment les appuyer davantage , note M. Massé.

Le député promet aussi que son gouvernement mettra plus d’argent dans la promotion du tourisme à motoneige au cours des prochaines années. Il affirme que des discussions sont en cours avec la ministre du Tourisme, Mélanie Joly, pour faire la promotion du tourisme hivernal dans la région.

De plus en plus, la motoneige est un sport familial. Photo : Radio-Canada

Sans grand aéroport à proximité, loin des grands centres urbains, la Gaspésie devra miser sur l’offre de services pour se distinguer, croit Danis Pelletier. Il faudrait augmenter l’offre d’hébergement, la restauration. Il y a certains endroits, des villages qui sont des attraits touristiques majeurs mais il n’y a pas d’essence pour les motoneigistes. Ça donne une mauvaise note. Ce sont des choses comme ça qui bloquent notre développement , constate M. Pelletier.

Les retombées de la motoneige ont été évaluées cette année à environ 60 millions de dollars pour la région Gaspésie-îles-de-la-Madeleine et à 3,2 milliards de dollars pour l’ensemble du Québec, selon la FCMQ.