Enlèvement à Québec : Samuel Proulx condamné à 33 mois de prison

Samuel Proulx a été condamné à 33 mois de prison pour des accusations de vol qualifié, enlèvement et utilisation d'une fausse arme à feu, lundi au palais de justice de Québec.

Le crime le plus important s'est produit dans la nuit du 22 au 23 septembre 2018. Une femme sortait d’une institution financière de Val-Bélair. Samuel Proulx, 20 ans, attendait, cagoulé, sur la banquette arrière de la voiture de la victime.

Muni d’un pistolet à air comprimé, il a exigé qu’elle lui remette ses cartes bancaires et ses numéros d’identification personnelle.

Samuel Proulx a aussi tenté de faire de faux dépôts dans les comptes de la victime.

Enlèvement

L’histoire ne s’arrête pas là. Sous la menace, alors que la jeune femme de 19 ans était attachée au volant de sa voiture, le suspect a exigé qu’elle le reconduise jusqu’à Sherbrooke.

Samuel Proulx a aussi commis deux vols qualifiés dans des commerces de Sherbrooke. Il été arrêté le 27 septembre 2018 dans le secteur de Sainte-Foy.

La victime était présente dans la salle d’audience. Elle a déposé une lettre où elle relate les conséquences qu'elle a subies à la suite de l'enlèvement.

« Elle affronte toujours des peurs découlant de cet événement. Il n’y a pas eu de blessures physiques, mais des blessures psychologiques » selon le procureur de la Couronne, Daniel Bélanger.

Proulx exprime des regrets

Samuel Proulx s'est brièvement adressé à la cour. Il dit regretter ses gestes.

« Je me sens mal pour ce que j’ai fait. Je sais que j’ai fait vivre l’enfer à mes victimes. J’en suis désolé. Je ne veux plus que ça arrive. Je veux changer. Je sais que c’est à cause de la drogue. J’espère que mes victimes vont pouvoir passer à autre chose », a-t-il dit.

La juge, Johanne Roy, a relaté des passages du rapport présentenciel, où on décrit Samuel Proulx comme quelqu'un qui consomme des drogues dures depuis longtemps.

Selon l'agent de probation qui l'a évalué, Samuel Proulx est impulsif et agressif depuis l’enfance. Il utilise la violence psychologique, verbale et la manipulation pour parvenir à ses fins. Il a aussi recours à l'intimidation et aux menaces lorsqu'il est confronté à des refus.

Il serait encore détaché face aux conséquences de ses gestes.

Réaction de la juge

« Les crimes que vous avez faits ont nécessité une planification importante durant laquelle vous n’avez pas remis vos projets en question. Ça fait 18 ans que je suis juge, j’ai rarement vu une planification de gestes comme celle-là, un déni de la peur d’autrui comme celle-là » a affirmé la juge, Johanne Roy.

En prenant compte de la détention provisoire de Samuel Proulx, il lui reste deux ans moins un jour à purger.

La juge a notamment pris en considération le jeune âge de Proulx, le fait qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, son plaidoyer de culpabilité et ses aveux en interrogatoire.

Il lui est interdit d'entrer en contact de manière directe ou indirecte avec ses victimes. À sa sortie de prison, il devra se soumettre à une probation de trois ans. Il n'aura pas le droit de consommer d'alcool ou de drogues ni de posséder d'armes. Samuel Proulx devra également fournir un échantillon d'ADN.

Il devra aussi s’inscrire à toute thérapie jugée nécessaire. Un point sur lequel la juge a insisté.

« Vous avez un très long chemin à faire pour voir qui vous êtes vraiment. Il va falloir que vous vous regardiez avec lucidité et non avec un miroir déformant. Vous avez des choix importants à faire. Les choix que vous avez faits vous coupent de la réalité et peuvent vous amener loin dans la violence si vous continuez de fréquenter les établissements carcéraux », a souligné la magistrate.

Samuel Proulx a promis à la juge qu'il ne reviendrait jamais en cour, avant de quitter la salle, menotté, en direction des cellules.