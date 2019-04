Nominations du Gala Artis 2019: District 31, Boomerang et Les pays d'en haut en tête

Les populaires émissions District 31, Les pays d'en haut et Boomerang sont en tête des nominations du Gala Artis, dont les finalistes ont été dévoilés lundi, et qui aura lieu le dimanche 12 mai prochain.

Ces trois émissions sont en lice pour gagner quatre prix chacune.

Le Gala Artis récompense les animateurs et les comédiens de la télévision québécoise. Les gagnants de chaque catégorie sont choisis par un vote du public.

La cérémonie sera animée pour la deuxième fois cette année par Maripier Morin et Jean-Philippe Dion.

Coup d’oeil sur les favoris

Cette année encore, District 31 figure parmi les chouchous des Québécois. Hélène Bourgeois-Leclerc est finaliste dans la catégorie du meilleur rôle féminin d’une série dramatique annuelle. Du côté des hommes, le commandant Daniel Chiasson, joué par Gildor Roy, est en compétition contre les sergents-détectives Patrick Bissonnette, personnifié par Vincent-Guillaume Otis, et Bruno Gagné, interprété par Michel Charette.

Il s’agit d’ailleurs d’une toute première nomination pour Michel Charette, qui s’est montré très ému lorsqu’il a appris la nouvelle par l'animateur Gino Chouinard.

Les acteurs de la série Boomerang dominent les nominations pour les meilleurs rôles en comédie, avec Magalie Lépine-Blondeau et Catherine-Anne Toupin du côté féminin et Antoine Bertrand et Marc Messier du côté masculin.

L’émission Les pays d’en haut est en nomination quatre fois pour les meilleurs rôles dans une série dramatique saisonnière. Antoine Bertrand et Vincent Leclerc sont finalistes du côté des hommes et Julie Le Breton et Sarah-Jeanne Labrosse sont en compétition du côté des femmes.

Sarah-Jeanne Labrosse est également nommée pour son rôle dans Le chalet et pour l'animation de Révolution.

Les visages de l’information de Radio-Canada sont à l’honneur cette année encore. Dans la catégorie de la meilleure animation de bulletin de nouvelles, Céline Galipeau, Pascale Nadeau et Patrice Roy affrontent Pierre Bruneau et Sophie Thibault, comme l'an dernier.

Anne-Marie Dussault et Charles Tisseyre se mesurent encore à Paul Larocque, Mario Dumont et Denis Lévesque pour le prix de la meilleure animation d'une émission d’affaires publiques.

Quant au meilleur animateur d’émission de service, André Robitaille se mesure à Marie-Claude Barrette, Gino Chouinard, Marina Orsrini et Pierre-Yves McSween.

Les noms des artistes finalistes des catégories personnalités masculine et féminine seront dévoilés le soir du gala.

Les finalistes du gala Artis Rôle féminin - Séries dramatiques annuelles

Hélène Bourgeois-Leclerc, District 31

Éve Landry, Unité 9

Marina Orsini, Une autre histoire

Julie Perreault, L’échappée

Guylaine Tremblay, Unité 9 Rôle masculin - Séries dramatiques annuelles

Mathieu Baron, Unité 9

Michel Charette, District 31

Guy Nadon, O'

Vincent-Guillaume Otis, District 31

Gildor Roy, District 31 Rôle féminin - Séries dramatiques saisonnières

Mélissa Désormeaux-Poulin Mensonges, Ruptures

Sarah-Jeanne Labrosse, Les pays d’en haut

Julie Le Breton, Les pays d'en haut

Sophie Prégent, Cheval-serpent

Karine Vanasse, Blue Moon Rôle masculin - Séries dramatiques saisonnières

Antoine Bertrand, Les pays d’en haut

Éric Bruneau, Blue Moon, Le jeu, Mensonges

Vincent Leclerc, Les pays d’en haut

Guillaume Lemay-Thivierge, Cheval-serpent, Ruptures

Guy Nadon Faits Divers, Mensonges, Ruptures Rôle féminin - Comédies

Anne-Élisabeth Bossé, En tout cas, Les Simone

Sophie Cadieux, Lâcher prise

Magalie Lépine-Blondeau, Boomerang

Catherine-Anne Toupin, Boomerang

Guylaine Tremblay, En tout cas Rôle masculin - Comédies

Antoine Bertrand, Boomerang

Mickaël Gouin, En tout cas

Marc Messier, Boomerang

François Morency, Discussions avec mes parents

Gildor Roy, Lâcher prise Animateur ou animatrice de magazines culturels et talk-shows

Julie Bélanger, Ça finit bien la semaine

France Beaudoin, Pour emporter

Véronique Cloutier, 1res fois, Rétroviseur

Guy A. Lepage, Tout le monde en parle

André Robitaille, Les enfants de la télé Animateur ou animatrice de bulletin de nouvelles

Pierre Bruneau, TVA Nouvelles

Céline Galipeau, Le téléjournal

Pascale Nadeau, Le téléjournal

Patrice Roy, En direct avec Patrice Roy, Le téléjournal

Sophie Thibault, TVA Nouvelles Animateur ou animatrice d'émissions d'affaires publiques

Mario Dumont, Mario Dumont

Anne-Marie Dussault, 24/60

Paul Larocque, La joute

Denis Lévesque, Denis Lévesque, Le Québec parle

Charles Tisseyre, Découverte Animateur ou animatrice d'émissions de variétés ou de divertissement

France Beaudoin, En direct de l’univers

Jean-René Dufort, Infoman, Le gros laboratoire

Sarah-Jeanne Labrosse, Révolution

Charles Lafortune, La voix, Lâchés lousses

Patrice L’Ecuyer, Prière de ne pas envoyer de fleurs Animateur ou animatrice d'émissions de services

Marie-Claude Barrette, Deux filles le matin, Où es-tu?

Gino Chouinard, Salut bonjour

Pierre-Yves McSween, L’indice McSween

Marina Orsini, Deuxième chance, Marina Orsini

André Robitaille, Entrée principale Animateur ou animatrice d'émissions de sport

Michel Bergeron, Dave Morissette en direct, La Super soirée Coca-Cola

Dany Dubé, Dave Morissette en direct

Pierre Houde, Le Grand Prix de Formule 1, Le Hockey des Canadiens, L’Antichambre

Chantal Machabée, Hockey 360, L’Antichambre, Le 5 à 7, Sports 30

Dave Morissette, Dave Morissette en direct, Destination Coupe Stanley Animateur ou animatrice d'émissions de jeux

Alexandre Barrette, Taxi payant

Stéphane Bellavance, Au suivant, Génial!, Encore Plus Génial !

Sébastien Benoit, La poule aux oeufs d’or

Guy Jodoin, Le tricheur

Patrice L’Ecuyer, Des squelettes dans le placard, Silence, on joue! Artiste d'émissions jeunesse

Valérie Chevalier, Cochon Dingue, Code F

Jay Du Temple, Code G

Pier-Luc Funk, Le chalet, Code G

Sarah-Jeanne Labrosse, Le chalet

Pascal Morissette, Cochon Dingue