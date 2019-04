Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la planète, selon un rapport

Le Canada se réchauffe, en moyenne, à un rythme deux fois plus élevé que le reste de la planète, et le nord du pays se réchauffe encore plus rapidement, explique un rapport qu'Ottawa publiera mardi et que Neil Macdonald, chroniqueur à CBC News, a obtenu auprès d'une source gouvernementale.

Intitulée Rapport sur les changements climatiques au Canada, l'étude a été commandée par le ministère de l'Environnement.

La copie du rapport obtenue par CBC News indique que, depuis 1948, la température moyenne annuelle sur la terre ferme au Canada s'est réchauffée de 1,7 °C, les taux étant plus élevés dans le Nord, les Prairies et le nord de la Colombie-Britannique. Dans le nord du Canada, la température moyenne annuelle a augmenté de 2,3 °C.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, depuis 1948, les températures moyennes mondiales ont augmenté d'environ 0,8 °C.

En plus de ces hausses de température, le rapport indique que le Canada connaît une augmentation des précipitations, en particulier l’hiver, ainsi que des conditions « extrêmes » pour les feux de forêt et les pénuries d'eau l’été.

Le rapport a été rédigé par des scientifiques des ministères de l'Environnement et du Changement climatique, des Pêches et Océans et des Ressources naturelles, avec la contribution d'experts universitaires.

Le document indique que si le réchauffement au Canada est le résultat à la fois de l'activité humaine et des variations naturelles du climat, « le facteur humain est dominant », en particulier l'émission de gaz à effet de serre.

Inondations, risques de sécheresse

Le réchauffement climatique a eu un certain nombre de conséquences au Canada, selon le rapport.

Les observations des auteurs montrent que les précipitations annuelles ont augmenté partout au pays depuis 1948, avec des hausses plus importantes dans le nord du Canada et dans certaines parties du Manitoba, de l'Ontario, du nord du Québec et du Canada atlantique. Le réchauffement a également entraîné une réduction de la quantité de neige qui représente les précipitations totales dans le sud du Canada.

Bien que les inondations soient souvent le résultat d'une multitude de facteurs, des précipitations plus intenses augmenteront les risques d'inondation en milieu urbain.

Le réchauffement intensifiera la gravité des vagues de chaleur et contribuera à accroître les risques de sécheresse et d'incendies de forêt.

Le rapport du gouvernement devrait être publié mardi à 13 h, heure de l'Est, soit le lendemain de l'entrée en vigueur du plan de tarification du carbone du gouvernement fédéral au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan.

Ottawa a imposé une taxe sur le carburant dans ces provinces, comme filet de sécurité, parce qu'elles n'ont pas leur propre système de tarification du carbone. Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford s'est d'ailleurs engagé à utiliser « tous les outils » à sa disposition pour lutter contre cette taxe fédérale.

Le rapport souligne que l'augmentation de la température moyenne annuelle projetée pour la fin du siècle, par rapport à la période de référence 1986-2005, va d'un « scénario à faibles émissions » de 1,8 °C à un « scénario à émissions élevées » de 6,3 °C.

D'après un texte de CBC