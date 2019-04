Centraide Gaspésie—Les Îles dépasse son objectif de 20 000 $

La campagne 2018 Centraide Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dépasse son objectif. L'organisation a amassé 540 000 $, soit 20 000 $ de plus que son objectif initial.

Selon le directeur de Centraide, Stéphane Boucher, une trentaine d'organismes qui viennent en aide aux plus démunis se partageront cette somme en 2019-2020.

Logo de Centraide Photo : centraide

Ce 20 000 $ est plus que bienvenu puisque Centraide constate une croissance des demandes des organismes qu’il finance.

Le visage de la pauvreté change beaucoup , explique M. Boucher. Il n’est pas rare de voir des travailleurs au salaire minimum, qui ont des enfants, avoir recours, par exemple, à des organismes que nous soutenons en sécurité alimentaire pour recevoir un panier de provisions.

Les employés, les retraités et les organisations du Secteur public québécois ont donné un peu plus de 275 000 $, ce qui représente plus de la moitié de l'ensemble des dons.