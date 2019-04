La Polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or inaugure deux classes dites « flexibles »

Un aménagement différent et un environnement scolaire qui contraste avec celui des classes régulières a été dévoilé lundi pour les étudiants de la formation aux métiers semi-spécialisés de la Polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or.

Pour le directeur de la polyvalente, Éric Lunam, les deux classes dites « flexibles » deviendront un outil pédagogique de plus pour les jeunes qui suivent un parcours académique dont l'objectif est une qualification vers l'emploi en dehors d'un contexte d'apprentissage traditionnel.

C'est un programme pour les élèves qui ont minimalement 15 ans et qui mène à une qualification ministérielle et ça, c'est important. À la réussite de leur stage, ils ont des tâches très précises que le ministère leur impose par rapport à leur métier.

Les classes flexibles ont été inaugurées le 1er avril. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Toujours selon le directeur, 37 élèves fréquentent présentement le programme de métiers semi-spécialisés, qui propose de nombreuses avenues.

On a des élèves qui ont été aide-boucher, aide-mécanicien, beaucoup de filles en garderie, on a une panoplie de métiers qui peuvent mener vers un diplôme d'études professionnelles, on a des passerelles , explique Éric Lunam.

L'école mise sur ces nouvelles classes pour accroître la motivation des étudiants et encourager la persévérance scolaire.

La Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois a contribué à l'achat de laboratoires mobiles et le Club Kinsmen a fourni une contribution financière de 16 000 $.