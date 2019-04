Une clinique du quartier Centre-Sud de Montréal incapable de recruter un médecin

« C'est vraiment un recrutement qui est difficile. En fait, je ne sais plus par quel canal arriver pour en trouver un », lance d'entrée de jeu la directrice et propriétaire de la Polyclinique médicale populaire, Lise-Anne Deshaies.

Voilà 6 mois qu'elle court les foires d'emplois destinées aux finissants en médecine. Elle a bien entendu partagé l'offre sur les sites Internet destinés aux médecins. Elle a même publié des annonces dans les journaux avec un ton on ne peut plus clair : « Avis de recherche : 3000 patients privés de leur médecin!!!! Celui-ci prend sa retraite ». Mais rien n'y fait.

La clinique fondée en 1967, dans l'ancien Faubourg à M'lasse, aujourd'hui appelé le Centre-Sud de Montréal, est pourtant une institution dans cet ancien quartier ouvrier. Sa clientèle est établie depuis longtemps, et sa réputation aussi.

Bien qu'elle offre des services de médecine familiale de première ligne, elle s'est spécialisée dans la défense des droits des travailleurs (Commission des Normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ou CNESST), des accidentés de la route (Société de l'assurance automobile du Québec, ou SAAQ), et même des victimes d'actes criminels (Indemnisation des victimes d'actes criminels, ou IVAC).

« Évidemment nous sommes une clinique qui défend les travailleurs, donc on est un petit peu marginal », soutient Lise-Anne Deshaies. « On dérange un petit peu parce qu'on coûte cher », ajoute-t-elle.

La polyclinique a beau déranger les grandes institutions et les compagnies d'assurance, ce qui expliquerait surtout sa difficulté à recruter, c'est que beaucoup de jeunes médecins ne veulent pas faire de dossier de CNESST et de SAAQ, soutient la directrice adjointe de la polyclinique, Lise Ouellet.

Cette dernière ajoute cependant que la moitié des 3000 patients privés de médecins en ce moment sont de simples cas de suivi en médecine générale.

S'il faut qu'on se vire de bord pour faire juste de la médecine générale, on va le faire. On s'est toujours adapté aux médecins qui sont venus ici et on est prêt à continuer, mais ça nous prend un médecin.

Lise Ouellet, directrice adjointe de la Polyclinique médicale populaire