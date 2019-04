Greenpeace demande une révision judiciaire sur l'annulation de la bourse du carbone

Le premier ministre Doug Ford avait promis en campagne électorale de retirer l’Ontario du marché du carbone. C’est maintenant chose faite.

Les écologistes disent toutefois que son ministre de l’Environnement, Rod Phillips, a agi de façon illégale, parce qu’il n’a pas tenu des consultations publiques au préalable en vertu de la charte ontarienne des droits environnementaux. Un incontournable depuis la création de cette charte en 1993.

Un juge de la Cour divisionnaire a déjà statué en janvier que la cause de Greenpeace avait du mérite et qu'elle devait être entendue. Or, l'avocat du gouvernement, Brent Kettles, a déposé une motion pour rejeter la demande des écologistes dès l'ouverture des audiences.

Me Kettles affirme que la loi est déjà entrée en vigueur. Le recours de Greenpeace est donc non avenu selon lui, puisque les règlements inclus dans l'ancienne loi des libéraux sur les changements climatiques sont devenus caducs lorsque la loi a été adoptée.

Rod Philipps, ministre de l'Environnement de l’Ontario. Photo : Radio-Canada

L’avocat précise que les Ontariens ont en outre été consultés en ligne et l’affaire est maintenant close.

Il ajoute que les Ontariens ont porté les conservateurs au pouvoir en juin, ce qui signifie qu’ils souhaitaient que leur province quitte le marché du carbone.

La Cour divisionnaire rappelle néanmoins à ce sujet au gouvernement que des élections générales n’équivalent en rien à des consultations publiques.

Greenpeace rappelle que le ministre Phillips n'a tenu des consultations qu'une fois que le projet de loi a été écrit et seulement après avoir reçu sa mise en demeure.

Les écologistes ne veulent toutefois pas que la Cour divisionnaire annule la décision des conservateurs d'avoir retiré l'Ontario du marché du carbone. Ils veulent plutôt s'assurer que le gouvernement respecte à l'avenir le protocole sur les consultations publiques pour tout autre projet de loi d'envergure comme celui sur le retrait de l'Ontario du marché du carbone.

Les audiences se poursuivent.