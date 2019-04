Facebook dévoile les dessous de son fil d'actualité

Accessible en cliquant sur l’onglet « … », situé dans le coin supérieur droit de chaque publication, la fonctionnalité « Pourquoi je vois cette publication? » explique à l’utilisateur les raisons qui ont poussé l’algorithme de Facebook à présenter ce contenu sur le fil d'actualité : être ami avec une personne en particulier, être membre d’un groupe Facebook, avoir aimé une page Facebook, avoir fréquemment aimé ou commenté certaines publications, la popularité de la publication…

La fonctionnalité « Pourquoi je vois cette publication? » est offerte sur les téléphones intelligents et sur les ordinateurs. Photo : Facebook

Pour le moment, le déploiement de « Pourquoi je vois cette publication? », annoncé dans un billet publié sur le blogue de Facebook, ne touche pas encore l’ensemble des utilisateurs.

En se montrant plus transparent quant à la manière dont ses algorithmes sélectionnent et hiérarchisent les publications, Facebook espère redorer son image, écornée par le scandale Cambridge Analytica et des accusations de contribuer à la prolifération des fausses nouvelles.

Une bonne initiative

La décision de créer « Pourquoi je vois cette publication? » constitue une bonne nouvelle, selon Jeff Yates, chroniqueur et spécialiste de la vérification des faits et des phénomènes de désinformation sur le web.

« C’est tout à l’honneur de Facebook de donner aux utilisateurs la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement de son algorithme, explique-t-il. C’est une bonne idée de sensibiliser les gens à ce qu’enregistre Facebook comme données à leur sujet. »

Des réserves

Jeff Yates se demande toutefois si les utilisateurs de Facebook se serviront vraiment de cette nouvelle fonctionnalité. « Cela fait plusieurs années qu’il est possible de signaler les fausses nouvelles sur Facebook et c'est rare qu'on voie des publications signalées comme étant fausses », indique-t-il.

De plus, la fonctionnalité « Pourquoi je vois cette publication? » reste superficielle. « Elle n’explique pas les raisons plus profondes du choix des contenus montrés sur le fil d'actualité, ajoute-t-il. Cela ne dit pas que Facebook montre du contenu pour que les utilisateurs demeurent sur sa plateforme et pour enregistrer des données afin de vendre de la publicité. »

Facebook a également annoncé que sa fonctionnalité « Pourquoi je vois cette publicité? », lancée en 2014, allait fournir davantage d’informations et permettre de personnaliser l’affichage des publicités.