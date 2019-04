Quelques poissons d’avril pêchés dans l’Est-du-Québec

Plusieurs entreprises et organisations de l'Est-du-Québec ont décidé de rire un peu en ce 1er avril. Elles ont publié de fausses informations sur leurs pages Facebook en guise de poissons d'avril.

Les cégeps ont été particulièrement actifs à la grandeur du Québec. Si le Cégep Limoilou a faussement annoncé la fin des cellulaires en classe, celui de Rimouski a, de son côté, annoncé la fin de l'utilisation de son stationnement tel qu'on le connait.

Le cégep de Sept-Îles, lui, a plutôt évoqué les nombreuses tempêtes de l’hiver pour amuser les internautes.

La Distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre s'est quant à elle inspirée du célèbre mezcal pour pondre une fausse boisson.

À Chandler, le Motel Fraser a profité de ses récentes rénovations pour dévoiler son tout nouveau hall d’entrée. Si plusieurs y ont cru, les visiteurs ne verront toutefois jamais cette pièce puisqu’elle est fictive.

La direction des Jardins de Métis a choisi de s'inspirer du wagon de métro de Montréal qui trône désormais sur son site pour créer son poisson d'avril.

Pêches et Océans Canada a mentionné sur sa page Facebook que le plus gros homard du monde mesure 11 mètres de long et pèse 55 tonnes.

Cette information n’est pas complètement fausse puisque ce homard existe réellement… il s’agit toutefois d’une célèbre sculpture du Nouveau-Brunswick!