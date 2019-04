Recycler son vieux téléphone cellulaire pour protéger l'environnement

Afin de souligner la Journée de la Terre, le 22 avril prochain, le Conseil incite la population à vider leurs tiroirs de leurs vieux téléphones cellulaires et de les amener dans un centre de recyclage.

Les appareils contiennent des métaux tels que du cuivre, de l'argent et de l'or qui peuvent être utilisés pour des nouveaux téléphones.

Nous devons exploiter davantage de ressources naturelles pour créer de nouveaux téléphones. C’est pour cela que nous pouvons utiliser les matériaux de vos anciens téléphones une fois qu'ils auront été recyclés. Harvinder Aujala, membre du Conseil de recyclage de la Colombie-Britannique

Au Canada, une personne change en moyenne de téléphone cellulaire tous les 18 mois, précise une membre du Conseil de recyclage de la Colombie-Britannique, Harvinder Aujula.

Selon l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), qui représente les exploitants de services de télécommunications fixes et sans-fil et qui gère des programmes de responsabilité sociale des entreprises, plus de 6 Canadiens sur 10 possèdent un cellulaire qu’ils n’utilisent pas et qui est entreposé.

Nous voulons simplement encourager tout le monde à sortir vos vieux téléphones de vos tiroirs, à vous assurer de ne pas les mettre dans une décharge et à protéger l'environnement en recyclant votre téléphone , déclare le président-directeur général de l' ACTSl’Association canadienne des télécommunications sans fil , Robert Ghiz.

Des programmes surgissent de temps en temps pour récupérer des cellulaires usagés. C'est le cas de Connect Vancouver, qui distribue des cellulaires à des jeunes itinérants. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

Le Conseil du recyclage de la Colombie-Britannique affirme qu'il reçoit environ trois appels par jour vers sa ligne d'assistance téléphonique de personnes lui demandant des conseils pour recycler leurs téléphones.

Nous pensons que beaucoup plus de gens ne savent pas que c'est recyclable, alors nous encourageons plus de gens à nous appeler ou à se rendre sur notre site pour trouver comment ils peuvent s’y prendre. Harvinder Aujala, membre du Conseil de recyclage de la Colombie-Britannique

Recyclage gratuit et facile

L’ ACTSl’Association canadienne des télécommunications sans fil gère un programme de recyclage gratuit à travers le Canada, qui permet à quiconque de déposer ou d'envoyer par Postes Canada son ancien téléphone cellulaire pour le recycler. Depuis 2005, cette initiative a permis de récupérer plus de 7,5 millions d’appareils.

Le programme indique aux propriétaires de téléphone comment supprimer les informations personnelles avant de les envoyer dans l’un des 250 espaces prévus à cet effet.

Robert Ghiz indique que des recycleurs certifiés vérifient chaque téléphone pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'informations personnelles avant qu'ils ne soient réutilisés.

L'Association organise également un programme scolaire durant tout le mois d'avril, qui permet aux écoles de récupérer des téléphones d'occasion et de les envoyer au recyclage. Chaque téléphone recueilli peut rapporter entre 1 et 1000 $ à l’établissement scolaire qui y participe.