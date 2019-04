Procès Boyle: Caitlan Coleman parle de la nuit où elle a fui son mari

Mme Coleman et Joshua Boyle ont été enlevés ensemble en Afghanistan en 2011 et ont passé plusieurs années en captivité avant d'être libérés par les troupes pakistanaises. Ils étaient revenus au Canada en octobre 2017.

Boyle, qui subit actuellement son procès, est notamment accusé d'agression sexuelle et de séquestration par Mme Coleman et par une autre personne, dont on ne connaît pas l'identité.

Lors de son témoignage, lundi, Mme Coleman a relaté que lorsqu'elle avait quitté leur résidence d'Ottawa, elle avait volé un billet de 20 $ dans le portefeuille de M. Boyle et avait saisi les passeports de leurs trois enfants.

Elle craignait que leur père ne parte avec eux à l'étranger.

Joshua Boyle a fait un appel au 911 le 30 décembre 2017 pour dire que sa femme avait fui de leur appartement en criant et qu'elle avait menacé de se suicider.

Mme Coleman a toutefois affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se faire du mal ce soir-là et qu'elle n'avait pas évoqué ce sujet.

Les policiers avaient retrouvé Caitlan Coleman dans la chambre d'hôtel de sa mère. Après avoir entendu son histoire, les policiers ont dit qu'ils avaient l'intention d'arrêter son mari ce soir-là.