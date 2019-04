Une comédie musicale inspirée de Queen commencera sa tournée à Winnipeg

Les producteurs ont annoncé lundi que We will rock you commencera sa tournée dans la capitale manitobaine du 3 au 8 septembre prochain. Au total, six dates sont prévues à Winnipeg.

Par la suite, la comédie musicale se produira notamment à Toronto, New York, Edmonton, Los Angeles, Denver et Las Vegas. Cette tournée a lieu à la suite du succès rencontré par le film Bohemian Rhapsody.

La comédie musicale, qui a été présentée pour la première fois en 2002, a été écrite sous la supervision de Brian May et Roger Taylor, qui étaient membres du groupe rock des années 80.

We are the champions, Boheman Rhapsody ou encore We will rock you font partie des chansons phares qui seront jouées durant le spectacle.

Les auditions pour recruter les acteurs ont lieu présentement.