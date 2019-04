Entraves sur Henri-IV : les 1ers jours seront « plus problématiques »

Le ministère des Transports invite les automobilistes à faire preuve d'adaptabilité et à planifier leurs déplacements pour tenir compte des importantes entraves à la circulation sur l'autoroute Henri-IV, où les travaux d'élargissement reprennent cette semaine.

Depuis dimanche, les sorties de l’autoroute Henri-IV menant à la rue Einstein sont fermées en direction nord comme en direction sud. Il est également impossible d’accéder à l’autoroute Henri-IV depuis Einstein.

D’autres entraves vont s’ajouter à partir de 20 h lundi soir. Les voitures circulant en direction sud sur Henri-IV seront déviées sur l’autoroute Charest pour aller joindre l’autoroute Duplessis, à l’ouest, ou Robert-Bourassa, à l’est.

De plus, jusqu’à mardi, une voie sur deux est retranchée entre 3 h et 14 h, toujours sur l’autoroute Henri-IV, à la hauteur du boulevard Chauveau et de la rue Jean-Marchand.

Les automobilistes sont encouragés à consulter le site Québec 511 et à prêter attention aux panneaux à messages variables pour connaître les entraves et planifier leurs déplacements en conséquence.

Plan des travaux d'élargissement de l'autoroute Henri-IV Photo : Radio-Canada

Le Ministère « à l’affût »

Émilie Lord, porte-parole pour le ministère des Transports, s’attend à ce que la situation soit « un peu plus problématique » au cours des premiers jours.

« Il y a une nouvelle configuration, il y a certaines voies qui sont rétrécies, certaines voies qui sont déviées. Évidemment, ça prend quelques jours pour s'habituer », affirme-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Elle ajoute que le Ministère va demeurer « à l’affût » de l’état de la circulation aux abords des chantiers.

« On pourra réajuster certaines façons de faire au besoin en fonction de la circulation qu'il y aura dans le secteur », affirme la porte-parole.

Les travaux d’élargissement de l’autoroute Henri-IV vont se poursuivre jusqu’au mois de novembre et reprendront au printemps 2020.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc