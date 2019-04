Plaidoyer pour le maintien d'une clinique de gynécologie à Lachine

Mercredi dernier, trois médecins et deux patients ont déposé une demande d'injonction à la Cour à ce sujet.

Le Dr Paul Saba, l’un des plaignants, qui préside le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'Hôpital de Lachine, est en cour lundi à propos de ce dossier.

Le médecin considère que les services dispensés par la clinique de gynécologie de Lachine sont « essentiels », tout spécialement pour les femmes du secteur de Lachine et de Dorval. Selon lui, ce sont les femmes à faible revenu qui seront les plus touchées par cette fermeture, soit celles qui ne possèdent pas de voiture et qui ne peuvent se payer un taxi pour se rendre à une clinique plus éloignée.

Il affirme également que si la clinique fermait maintenant, on aurait donné aux patientes un temps nettement insuffisant pour qu’elles puissent se trouver un nouveau gynécologue. La fermeture a été annoncée il y a près de trois semaines.

Il est prévu que les dossiers des patientes de Lachine soient transférés à l'Hôpital de LaSalle, à 7 km de là. Mais selon le Dr Saba, cet hôpital n'a pas les ressources suffisantes pour accueillir les femmes de Lachine.

Près de 700 consultations gynécologiques sont faites à Lachine chaque année par deux gynécologues qui sont présents deux jours par mois.

Les gestionnaires de l’Hôpital de Lachine affirment d’ailleurs que des patientes étaient déjà envoyées à LaSalle ou ailleurs étant donné le peu de disponibilité des gynécologues à leur clinique.

Ils indiquent également que la décision de fermer leur clinique de gynécologie a été prise depuis bien longtemps, en 2014, de concert avec le ministère de la Santé. Ils assurent que ce choix n’a pas été motivé par des raisons financières, mais bien pour pouvoir se concentrer sur la mission qu’ils se sont donnée, soit d’offrir de meilleurs soins intégrés aux hommes.