Le documentaire Leaving Neverland sera diffusé en français sur Super Écran lundi soir

Jusqu’à présent, le documentaire en deux parties de HBO et n’avait été présenté qu’en anglais.

Dans ce documentaire, James Safechuck, 41 ans, et Wade Robson, 36 ans, rapportent dans le menu détail les agressions sexuelles répétées qu’ils disent avoir subies par Michael Jackson lorsqu’ils étaient enfants.

La diffusion de ces témoignages a provoqué une vague de questionnements sur la place publique : devant de telles allégations, doit-on arrêter d’écouter la musique du roi de la pop?

L’avocat des deux victimes alléguées, Vince Finaldi a dit le mois dernier qu’il croyait toujours à la possibilité d’un procès contre la société fondée par le chanteur.

Documentaire contesté

L’entourage de l’artiste a entamé en février une poursuite de 100 millions $ US contre la chaîne de télévision HBO. Dans la plainte de 53 pages, on affirme que Michael Jackson « est innocent », et rappelle qu’« en 2005, Michael Jackson est passé en jugement [...] et il a été acquitté par le jury. »

En 1993, un adolescent de 13 ans avait porté plainte pour attouchements. L'affaire s'était réglée à l'amiable contre 15 millions $ US. En 2005, Michael Jackson était passé en jugement à Santa Barbara pour des abus commis sur un autre mineur, mais avait été acquitté.