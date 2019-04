Vivre en français à Delmas en 2019

Deux comédiens fransaskois, l’un de Delmas et l’autre de Zenon Park, effectuent une tournée en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario avec la pièce Il était une fois Delmas, Sask...mais pas deux fois. André Roy, l’auteur de cette pièce humoristique, et Gilles Denis y parlent de l’assimilation et la transformation des petites communautés francophones.

À cette occasion, j’ai décidé de visiter quelques personnes de Delmas, pour parler de leur culture francophone et des défis qu'ils rencontrent au quotidien.

D’après les plus récentes données de Statistique Canada, Delmas compte 128 résidents, dont 25 disent parler français et anglais.

Autrefois, la communauté francophone était beaucoup plus nombreuse.

Voici les personnes que j'ai rencontrées lors de ma visite à Delmas

Agrandir l’image Aimé Prince dans sa cuisine à Delmas Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Aimé Prince

À 80 ans, ce fermier est toujours actif avec un troupeau de 140 bovins. Il trouve qu’il n’y a plus d’activité communautaire à Delmas. Selon lui, beaucoup de gens vont au centre Table Mountain pour s’amuser sur la pente de ski l'hiver. Il croit aussi que les gens passent trop de temps au bar à Delmas et il aimerait voir plus de gens à la messe le dimanche.

Agrandir l’image Elizabeth Blais est enseignante. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Elizabeth Blais

Elizabeth Blais est une enseignante à North Battleford, à une vingtaine de minutes de Delmas. Elle a déménagé dans la région pour un poste en enseignement et a rencontré son conjoint, Hubert, originaire de Delmas. Quand elle est arrivée, la communauté francophone était encore très vivante. Dans les années 1980, elle a vu de grands changements. Les gens ont quitté la ferme et la communauté. Maintenant, les activités communautaires se font rares puisqu’il n’y a pas assez de gens pour faire du bénévolat.

Agrandir l’image Léon Lacoursière, sculpteur de bois. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Léon Lacoursière

Léon Lacoursière est un sculpteur de bois qui a passé toute sa vie à Delmas.

Je n’ai jamais pensé perdre ma langue. Quand j’ai commencé l’école, je ne parlais pas un mot d’anglais. Quand je me suis marié il y a 50 ans, j’avais de la misère à parler en anglais. J’ai toujours été dans des écoles françaises et maintenant j’ai de la misère en français Léon Lacoursière

Agrandir l’image La famille Lavallée-Prince vit sur une ferme près de Delmas. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

La famille Lavallée-Prince

Martin Prince est originaire de Delmas. Il est revenu s'y installer avec sa conjointe Colette Lavallée il y a presque 20 ans, à la suite de leurs études. La famille possède une ferme tout près de Delmas. Sur le plan économique, il y a du renouveau, d'après Martin Prince. Par contre, du point de vue de la communauté francophone, c'est un peu moins vivant.

Quand ils ont déménagé, la postière de la communauté parlait en français et c’était un contact social alors que Colette Lavallée était jeune maman. Maintenant, le bureau de poste a été remplacé par des boîtes postales.

La famille ne connaît pas beaucoup les nouvelles personnes dans la communauté. On ne les voit presque pas, ils arrivent chez eux et ils rentrent à la maison , mentionne Martin Prince. Ce qui manque à Delmas, selon lui, c’est un point de rassemblement, un endroit où les gens peuvent se rencontrer et créer des liens.

La pièce de théâtre Il était une fois Delmas, Sask...mais pas deux fois a été présentée à North Battleford et à Saskatoon samedi et dimanche.

Tournée 2019 de la pièce Il était une fois Delmas, Sask...mais pas deux fois, dates à venir Windsor : 4 avril London : 5 avril Sarnia : 6 avril Cambridge : 7 avril St. Catharines : 9 avril Cochrane : 11avril Rayside-Balfour : 12 avril Ramore : 13 avril Geraldton : 14 avril Thunder Bay : 16 avril Prince Albert : 23 mai