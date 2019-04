Rien n’empêche un massothérapeute accusé d’agressions sexuelles d’exercer en Nouvelle-Écosse

Sept femmes ont porté plainte pour agression sexuelle contre le massothérapeute Martin Huybers. L’une d’elles, qui ne peut être identifiée en raison d’une ordonnance de la cour, affirme qu’un jour, en 2016, il a touché sa poitrine d’une manière inappropriée. « Ce n’était pas correct et je voulais partir », dit-elle.

À ce moment, elle employait les services de M. Huybers depuis deux ans déjà pour soigner son syndrome du tunnel carpien. Ayant trouvé peu d’endroits où obtenir de l’aide, elle a fini par porter plainte à la police.

L’absence de réglementation l’inquiète, explique-t-elle. Il en faut une pour chaque profession, particulièrement celles où quelqu’un offre un service au public, dit-elle.

Contrairement à cinq autres provinces, la Nouvelle-Écosse ne réglemente pas la profession. N’importe qui dans la province peut s’afficher en tant que massothérapeute. Aucun organisme provincial ou professionnel ne traite formellement les plaintes en ce domaine.

Trois accusations d’agressions sexuelles ont été portées contre Martin Huybers en juillet 2018 à la suite de plaintes portées par deux femmes. D’autres femmes ont porté plainte à leur tour peu après, et deux mois plus tard six autres accusations ont été portées contre lui. Photo : Facebook/Martin Huybers