Un investissement de 7 millions $ pour le Centre de métallurgie du Québec

Le Centre de métallurgie du Québec (CMQ) à Trois-Rivières va s'agrandir. Québec et Ottawa ont annoncé un aide financière de 7 millions de dollars pour le projet.

Cette somme permettra un agrandissement de 800 mètres carrés, un projet évalué à 8,6 millions de dollars. Le CMQ fera aussi l’acquisition de deux atomiseurs, de l’équipement industriel pour développer de nouvelles poudres métalliques et non métalliques pour la fabrication additive.

Avec cet investissement, le CMQ vise à devenir un établissement de calibre mondial en matière de fabrication de poudres métalliques et non métalliques pour l'impression 3D. Ces produits sont notamment utilisés dans les domaines de l’aéronautique et des sciences biomédicales.

Le CMQ mènera le projet en collaboration avec le Laboratoire de métallurgie des poudres de l'Université Laval et le Centre de caractérisation microscopique des matériaux de Polytechnique Montréal.

Le Centre de métallurgie du Québec est un centre collégial de transfert de technologie du Cégep de Trois-Rivières créé en 1985. Certains de ses appareils sont uniques au pays.