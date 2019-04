Des avocats veulent poursuivre la C.-B. contre les changements à ICBC

L’Association craint que les changements, qui entrent en vigueur lundi, limitent l’accès aux tribunaux et réduisent injustement le dédommagement des personnes blessées sur la route.

Les avocats lancent une contestation constitutionnelle afin de déterminer si ces changements entravent les droits de la personne.

Les nouvelles règles prévoient un plafond de 5500 $ pour les réclamations pour la souffrance et la douleur causées par des blessures dites « mineures. »

De plus, une nouvelle division du tribunal administratif de règlement des litiges civils (CRT) est responsable de trancher la question de ce qui constitue ou non une blessure mineure. Le recours à un avocat est facultatif dans ce tribunal en ligne et les procédures y sont simplifiées, dans le but d’éviter les frais judiciaires.

Des changements discriminatoires, selon l'Association

Dans un communiqué, l’Association des avocats plaidants affirme que le nouveau plafond pour les réclamations en cas de blessure pourrait discriminer les personnes atteintes de lésions cérébrales en les traitant différemment.

Les avocats disent qu'en raison de la nature de ces blessures, ces victimes ne peuvent souvent pas reconnaître l'ampleur de leurs besoins.

La Colombie-Britannique est la dernière province à mettre en place une limite sur les réclamations pour la souffrance et la douleur causées par des blessures dites « mineures. »

La province estime que les changements apportés vont permettre de réaliser des économies de plus d’un milliard de dollars annuellement.