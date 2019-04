Le don de M. Gaudet, auquel s’ajoute la somme de 73 000 $ pour la rénovation d’une salle de classe, est le montant le plus important versé à l’Université de Moncton par l’un de ses anciens étudiants.

M. Gaudet a obtenu un baccalauréat en génie civil de l’Université de Moncton en 1976. Il avait été nommé ancien de l’année de la faculté d’ingénierie en 2015.

L’institution avait ainsi voulu rendre hommage à cet ancien qui s’est distingué dans le domaine de l’ingénierie, notamment chez J.D. Irving où il a présidé à la réfection d’usines de pâtes et papiers et à l’expansion du chantier maritime de Saint-Jean, en prévision de la construction de frégates pour la Marine canadienne.

Il est plus tard devenu président et unique actionnaire de HMI Construction, une entreprise qui sous sa gouverne, a réalisé des projets majeurs pour Manitoba Hydro et BC Hydro.

L’éducation et le développement du potentiel humain ont toujours été pour moi une grande préoccupation, explique Guy J. Gaudet par voie de communiqué. Je souhaite que, par mon don, l’Université de Moncton soit en mesure de bonifier la formation qu’elle offre afin de donner aux futurs étudiantes et étudiants acadiens de la Faculté d’ingénierie l’occasion de se réaliser pleinement et de contribuer à notre société.

Le fonds de bourse créé grâce à son don porte son nom. Il versera des bourses à des étudiants acadiens inscrits à temps complet à un programme de la faculté d’ingénierie. Ces bourses proviendront des revenus générés par le fonds.

M. Gaudet est originaire de Collette, près de Rogersville, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Il demeure maintenant à Saint-Raymond, au Québec.