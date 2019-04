La saison des crevettes fraîches est lancée sur la Côte-Nord

Jean-Christophe Dubreuil de la poissonnerie Fortier de Sept-Îles s'attendait à pouvoir servir les clients à compter de 13 heures.

La nouvelle baisse des quotas de crevettes, imposée par Pêches et Océans Canada, devrait engendrer une hausse d’environ 50 cents par livre par rapport au prix de l’an dernier, selon lui.

Débarquement de crevettes crues au quai des pêcheurs à Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cette diminution des totaux admissibles de capture (TAC) a d’ailleurs été bien mal accueillie la semaine dernière par les pêcheurs et l'industrie. Dans la zone 10 (Sept-Îles), le quota diminue de près de 38 pour cent par rapport à l'an dernier.

Les pêcheurs de la zone reçoivent une allocation de 2658 tonnes pour la saison 2019. Dans les zones 9 (Anticosti) et 8 (Esquiman), la baisse est de 15 %, pour des volumes de 5840 et 5066 tonnes respectivement. Seule la zone de l'Estuaire connaît une hausse des quantités autorisées.

Les crevettes fraîches sont placées dans une saumure bouillante pour une cuisson idéale. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Un engouement jusqu’à Fermont

Dave Bouchard, un fanatique de crevettes et autres fruits de mer, réside à Fermont. Malgré son éloignement de la côte, il réussit grâce à son réseau de contacts à s’approvisionner en fruits de mer frais.

Malgré la baisse de quotas qui entraîne une hausse des prix, l’engouement reste entier pour le crabe et la crevette, explique M. Bouchard en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Quand ça arrive, les médias sociaux nous le font savoir assez rapidement. Vous avez affaire à passer de bonne heure parce qu’il n’y en aura plus. Dave Bouchard

La crevette nordique cuite dans son écale constitue un régal pour les consommateurs avertis Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Même à Fermont, Dave Bouchard explique que des partys de crabe caritatifs sont organisés.

On sait très bien qu’on est un peu loin de la ressource. Par contre on a des moyens d’en faire monter ici. Le marché d’alimentation s’occupe de faire monter du crabe et de la crevette fraîche par avion. On passe plusieurs centaines de livres par semaine.

La production de crevettes décortiquées à la main semble toutefois menacée, faute de main-d'oeuvre. Les nouveaux disciples du crustacé printanier devront donc s'initier à la tâche.

Avec les informations de Jean-Louis Bordeleau