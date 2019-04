Des usagers exaspérés de trains de banlieue manifestent à la gare Centrale de Montréal

Environ 250 voyageurs en colère se sont rassemblés à l'intérieur de la gare Centrale pour sensibiliser les autorités et les usagers des trains de banlieue aux importants retards que les travaux du REM engendreront, notamment sur les lignes de Mascouche et de Deux-Montagnes.

Dans un communiqué, la Coalition citoyenne de Deux-Montagnes, à l'origine de la manifestation, explique que les mesures d'atténuation proposées, à la fin février, par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) afin de réduire l'impact négatif de ces travaux, affecteront au moins 15 000 personnes quotidiennement.

« Non seulement le parcours sera plus que doublé, mais il faudra changer deux fois de moyens de transport » pour se rendre ou rentrer du travail, déplorent les manifestants qui devront supporter ces désagréments pendant au moins trois ans, soit de 2020 à 2023.

Plusieurs dizaines de manifestants s'étaient rassemblés à la gare Centrale de Montréal pour dénoncer les mesures d'atténuation en vue des travaux de construction du REM. Photo : Radio-Canada / Chantal Nolin

Actuellement, les usagers de la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes mettent 45 minutes pour se rendre à la gare Centrale de Montréal. Or, les mesures d'atténuation prévues pour les 18 premiers mois des travaux feront passer la durée du trajet à 90 minutes, soit le double du temps habituel.

En vertu du plan annoncé par exo le 28 février dernier, les 15 000 personnes qui empruntent chaque jour la ligne de train Deux-Montagnes devront descendre du train à la gare Bois-Francs et monter ensuite à bord d'autobus qui les conduiront vers les stations de métro Côte-Vertu et du Collège, d'où ils rejoindront ensuite leur destination. Un détour qui rallongera leur parcours d'au moins 35 à 40 minutes, selon l'organisme Mobilité Montréal.

En 2021, c'est toute la portion nord de la ligne qui sera fermée ce qui allongera encore la durée du trajet en autobus vers ces deux stations.

Un malheur ne venant jamais seul, la station de métro Côte-Vertu sera à son tour fermée pendant 11 semaines à l'été 2020 en raison de travaux pour la construction d'un garage.

Même situation pour le train de l'Est

La situation ne sera guère meilleure pour les 3000 usagers du train de l'Est qui devront aussi composer avec la fermeture du tunnel Mont-Royal dès le début de 2020. Ils devront descendre du train à la gare Sauvé et se rendre à pied vers la station de métro du même nom, sur la ligne orange. Mais Mobilité Montréal déconseille cette solution en raison de la saturation de cette portion de la ligne orange du métro.

L'organisme leur conseillera plutôt de renouer avec l'autobus. Des navettes seront offertes à partir des gares de Mascouche, Terrebonne et Repentigny vers la station de métro Radisson, sur la ligne verte. Mobilité Montréal estime que les voyageurs mettront environ 15 minutes de plus pour se rendre à destination. Or, les voyageurs qui partent de Mascouche et de Terrebonne doivent déjà passer 60 minutes dans le train seulement pour se rendre à la gare Centrale.

Cette augmentation du temps qu'ils consacrent quotidiennement au transport entraînera de profonds bouleversements dans leur vie personnelle et familiale, craignent les usagers. Plusieurs envisagent de revenir à l'automobile, alors que d'autres songent à déménager, considérant la perte de qualité de vie que représente cette situation qui s'échelonnera sur plusieurs années.