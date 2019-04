Baux de villégiature : les résidents du Lac Kénogami en ont assez

Les membres de l'Association des locataires des terres publiques intramunicipales de Lac Kénogami voudraient pouvoir acheter leurs terrains, mais ils se butent à de nombreux obstacles administratifs.

L’un de ces résidents, Bruno Simard, qui est aussi porte-parole du regroupement, possède une maison sur le bord du Lac Kénogami depuis 1978. La résidence lui appartient, mais il doit louer le terrain.

Bruno Simard réside sur les rives du lac Kénogami depuis 1978. Photo : Radio-Canada

Au départ, il ne payait que 109 $ par année pour cette location. Lorsque la gestion des baux de villégiature a été transférée du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles aux MRC, et donc à la Ville de Saguenay, les coûts ont explosé.

Les tarifs établis par le ministère sont de 5 % de la valeur foncière du terrain, mais depuis quelques années les terrains en bordure de l’eau ont pris de la valeur particulièrement dans le secteur du Lac Kénogami.

Moi personnellement, je paie 3400 $ de location, en plus des taxes de 2000 $ et quelques , explique M. Simard.

Saguenay cherche une alternative

La Ville de Saguenay souhaite alléger le fardeau des propriétaires en diminuant les coûts pour ces baux par voie de règlement. La question doit d’ailleurs être abordée lundi soir lors de la séance du conseil municipal. Saguenay estime qu'elle a le pouvoir de légiférer en la matière, mais attend encore l’avis final du gouvernement du Québec sur le sujet.

C’est du cas par cas, indique le conseiller municipal Jonathan Tremblay. Je vous dirais que si on fait un calcul assez rapide, on va diviser la facture entre sept et dix fois. Donc, une facture de 5000 $ pourrait se retrouver autour d’environ 850 $.

Le conseiller municipal Jonathan Tremblay Photo : Radio-Canada

Un appel à la CAQ

Bruno Simard aimerait pouvoir acheter son terrain, mais c’est impossible pour le moment. Depuis le déluge de 1996, un moratoire a été imposé sur les transactions qui touchent les terres publiques autour du Lac Kénogami.

Franchement, tout le monde s'en fout dans les hautes instances des fonctionnaires, mentionne Bruno Simard. Les politiciens sont très gentils, les politiciens sont à l'écoute, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est au niveau du fonctionnariat supérieur que c'est la stagnation la plus complète.

En juin, Saguenay a adopté une résolution pour demander la levée de ce moratoire au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Les résidents concernés demandent maintenant aux élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) d'intervenir.

Donnez la preuve que pour 27 citoyens au Québec, vous êtes capables de faire autrement, lance M. Simard aux élus de la CAQ. Si vous n'êtes pas capables de régler le cas de 27 citoyens, comment on va faire pour régler les vrais problèmes de la société?

L’équipe de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, affirme suivre de près le dossier des baux de villégiature à Lac Kénogami pour répondre le plus rapidement possible aux préoccupations des riverains.