Du financement permanent pour le site de prévention de surdose de Thunder Bay

Le centre de services de consommation et de traitement (SCT) de Thunder Bay figure parmi les 15 sites qui ont reçu du financement provincial permanent, le 29 mars. Cet investissement permettra au centre d'élargir ses activités, affirment les responsables.

La nouvelle a été bien accueillie par les centres de santé communautaire NorWest (CSCN), qui gère l’établissement.

Le financement temporaire, accordé en fonction du programme de services de consommation supervisée du gouvernement précédent, devait arriver à échéance dimanche.

Tous les centres qui fonctionnaient en vertu d’une approbation temporaire n’attendaient que ça , a dit avec soulagement la directrice générale des CSCNcentres de santé communautaire NorWest , Juanita Lawson.

Toutefois, elle ne sait toujours pas combien de financement l’organisme recevra.

Des heures d’ouverture prolongées

Avec un financement permanent assuré, le site cherchera à prendre de l’expansion, a déclaré Mme Lawson.

« Nous travaillerons davantage avec notre communauté », dit-elle, ajoutant que le site augmentera également ses heures d’ouverture.

Pour l’instant, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, mais nous nous dirigeons vers un modèle de sept jours et nous aurons des heures au-delà de 16 h 30 , ajoute-t-elle. Nous serons donc en mesure de travailler avec notre communauté et de fournir de plus amples services.

Mme Lawson explique que le site offre un endroit sûr où les gens peuvent consommer des drogues illicites tout en étant supervisés par une infirmière et un travailleur de la réduction des méfaits.

S’ils ont une mauvaise réaction, ou s’il y a quelque chose de contaminé dans leurs médicaments, ils ont du personnel infirmier et un agent de réduction des méfaits pour les aider en cas de surdose , dit-elle.

Les centres de prévention des surdoses sont combinés à des cliniques d'injection supervisée afin de donner aux gens la possibilité de s'injecter en sécurité et sous la supervision de professionnels. Photo : Getty Images / Spencer Platt

Le centre donne également accès à d’autres types de soins, qui autrement ne seraient pas disponibles à Thunder Bay, explique Mme Lawson, tels que des services de vaccination, de soins médicaux primaires, de santé mentale et de réhabilitation.

Le gouvernement a également déclaré qu’il acceptera les demandes pour un plus grand nombre de sites de prévention des surdoses en Ontario.