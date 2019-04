Une page GoFundMe pour venir en aide aux proches de Lise Danais

Lise Danais, 51 ans, a été tuée le 26 mars à son domicile de la rue Rockcliffe dans le quartier Southdale. Une enquête est en cours. La police n’a toujours pas fait d’arrestation dans cette affaire.

L'instigateur du GoFundMe et ami de la victime, Jacques Bourgouin, se souvient de Mme Danais comme « une femme amicale, gentille, généreuse avec une âme sensible. »

Je suis dévasté par son décès. Elle me manquera énormément, surtout son sourire contagieux et son cœur doux, chaleureux et généreux. Jacques Bourgouin, ami de Lise Danais

« Je veux que la famille sache qu'elle nous manquera beaucoup et que nous, les diplômés de 1985, sommes ici pour les soutenir de toutes les manières possibles, ajoute-t-il. Se référer à elle au passé est incroyablement injuste et ça ne devrait vraiment pas en être ainsi. Le groupe de diplômés de 1985 du Collège Louis-Riel continuera de promouvoir l’immense héritage qu’elle a créé. Son nom et son esprit resteront à jamais gravés dans notre mémoire. »

Jacques Bourgouin espère amasser 50 000 $ pour remettre à la famille de Lise Danais, qui a été assassinée mardi à son domicile dans le sud de Winnipeg. Photo : GoFundMe

Le créateur de la page GoFundMe dit avoir grandi avec la victime dans le quartier Windsor Park. Ils sont allés à l’école ensemble de la maternelle à la 12e année.

« Mon souvenir le plus cher de Lise est le temps que nous avons passé ensemble à travailler sur des projets scolaires ou à faire des présentations à l’école élémentaire. Je me souviens d’être allé chez elle et de me dire que c’était si facile et si plaisant de passer du temps avec elle. Elle était toujours heureuse et souriante », ajoute M. Bourgouin.