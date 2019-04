Médicaments, autisme, environnement : 5 changements de Doug Ford entrant en vigueur aujourd'hui

Médicaments

Grâce à l'Assurance-santé Plus, mise en place par l'ancien gouvernement libéral en 2018, les jeunes de 25 ans et moins avaient accès gratuitement à 4400 médicaments sur ordonnance.

Toutefois, en vertu de changements apportés par les conservateurs, seuls ceux qui ne sont pas déjà couverts par une assurance privée, comme celle de leurs parents, peuvent désormais bénéficier de la gratuité provinciale.

Les parents devront payer de leur poche toute franchise imposée par leur assurance privée.

Le gouvernement fait toutefois valoir que le changement de politique entraînera des économies de 250 millions de dollars.

À lire aussi : Une famille d'Ottawa désavantagée par les changements à l’Assurance-santé Plus

Autisme

Le gouvernement Ford a fait face à une levée de boucliers lorsqu'il a voulu imposer des plafonds quant aux subventions versées aux parents d'enfants autistes pour des traitements spécialisés, selon l'âge de l'enfant et les revenus familiaux.

La ministre des Services à l'enfance, Lisa MacLeod, disait vouloir éliminer la liste d'attente actuelle en répartissant les fonds disponibles parmi un plus grand nombre de parents.

Après près de deux mois de manifestations, la ministre MacLeod a finalement proposé des assouplissements à sa réforme, qui entre en vigueur lundi, éliminant notamment le critère du revenu familial.

Ces changements pourraient coûter 300 millions de plus, faisant presque doubler le coût du programme provincial en matière d'autisme, admet le gouvernement.

Air pur Ontario

Décrié par de nombreux automobilistes comme une taxe déguisée, le programme Air pur Ontario, qui obligeait les propriétaires de véhicules de sept ans et plus à subir un test d'émissions, disparaît officiellement en ce 1er avril.

Selon Doug Ford, le programme était désuet . Le programme Air pur avait été mis en place il y a 20 ans. Les véhicules familiaux sont beaucoup moins polluants de nos jours , avait-il soutenu.

L'élimination de ce programme entraîne des économies annuelles de 40 millions pour les contribuables, ajoute le gouvernement, étant donné que la province payait les frais d'une première inspection des véhicules depuis 2017.

Commissaire à l'environnement

Ce poste de chien de garde provincial en matière d'environnement est éliminé officiellement lundi.

Le gouvernement Ford transfère une partie de ses responsabilités à la vérificatrice générale. Les environnementalistes ont accusé les conservateurs, qui ont sorti l'Ontario du marché du carbone, de chercher à faire taire leurs critiques.

Dans son dernier rapport, la commissaire Dianne Saxe fustigeait les reculs de l'Ontario en matière d'énergie et de climat, s'inquiète de voir passer une partie de ses responsabilités sous l'autorité de la vérificatrice générale et en appelle aux Ontariens.

Intervenant en faveur des enfants

Un autre poste d'officier indépendant qui disparaît en ce 1er avril.

L'ancien gouvernement libéral avait créé le Bureau de l'intervenant en faveur des enfants en 2007. Son rôle était de donner une voix indépendante aux enfants et aux jeunes et de mener des enquêtes à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative.

Je suis extrêmement fâché, parce que je pense à ces enfants et à la force et au courage que ça prend pour demander de l'aide, et maintenant, ils n'auront personne , a affirmé l'intervenant provincial Irwin Elman.

Le gouvernement Ford a rétorqué que le transfert des responsabilités de l'intervenant vers le bureau de l'ombudsman n'empêchera pas la tenue d'enquêtes.