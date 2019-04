Un nouveau pont entre Shippagan et Lamèque? Des résidents en doutent encore

Des résidents de la Péninsule acadienne commencent à douter que le pont entre Shippagan et Lamèque sera remplacé dans un avenir prochain, en dépit des promesses qui leur ont été faites.

Le pont de Shippagan-Lamèque a été construit dans les années 1950. Il a atteint un tel degré de décrépitude que les résidents qui le traversent ne le font pas sans une pointe d’inquiétude.

À chaque fois qu'on passe, puis je ne suis pas la seule personne à le dire, on met notre vie en danger, lance Luce-May Haché. J’ai vu en bas où il y a le ciment. C'est tout mangé!

Luce-May Haché éprouve toujours une légère inquiétude lorsqu'elle s'engage sur le pont. Photo : Radio-Canada

Le mauvais état du pont a d’ailleurs causé des incidents, ces dernières années : un jour d’octobre 2014, par exemple, le pont levant était resté bloqué en position levée pendant trois heures à cause du bris d’une poulie.

En campagne électorale l’automne dernier, Robert Gauvin avait promis que des travaux d’évaluation d’une nouvelle structure entre Shippagan et Lamèque seraient réalisés au cours des six premiers mois d’un gouvernement progressiste-conservateur.

En décembre, son chef Blaine Higgs déclarait que le pont actuel ne serait pas nécessairement remplacé par un nouveau pont.

Une promesse renouvelée

Le député de Shippagan-Lamèque-Miscou et vice-premier ministre, Robert Gauvin, a voulu remettre les pendules à l’heure en fin de semaine.

Le processus de remplacement du pont va commencer dès cet été, il y a 500 000 $ qui va être mis pour l'analyse des courants. Après ça, ce sera le design, après ça, ce sera les soumissions.

Premièrement, ce n'est pas une promesse, c'est une priorité numéro 1 et oui, ça tient toujours. Robert Gauvin, vice-premier ministre et député de Shippagan-Lamèque-Miscou

Robert Gauvin évoque un début de construction dès l’automne 2021, « si tout va bien », ou l’année suivante.

On pourra en faire une annonce très bientôt. Je ne suis pas inquiet. Je ne vais pas me peinturer dans un coin et donner une date, mais par mon sourire, vous voyez que ça s'en vient.

Le ministre Robert Gauvin répète l'engagement de son gouvernement à construire le pont : « c'est une priorité numéro 1. » Photo : Radio-Canada

Les résidents de la région ne demandent qu’à être rassurés, mais les propos du ministre en laissent encore certains, comme Normand Ferron, sceptiques.

Ça coupe partout! J'imagine que ça va attendre encore. Faudrait que ce soit fait, mais je pense que ça va attendre un bout de temps encore.

D’après les informations d’Alix Villeneuve