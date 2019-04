Un premier rapport sur les causes de l’écrasement du vol d'Ethiopian Airlines

Ce rapport sera publié par le ministère des Transports, a précisé à Reuters Nebiyat Getachew, sans évoquer d'heure de publication.

Le vol 302 au départ d'Addis-Abeba et en partance pour Nairobi s'est écrasé dans un champ non loin de la capitale éthiopienne, six minutes après le décollage. Il y avait plus de 30 nationalités présentes à bord de l'appareil, dont 18 Canadiens.

Il s'est agi du deuxième écrasement mortel en cinq mois impliquant un Boeing 737 MAX 8, dernier né de la gamme 737, l'avion le plus vendu au monde. Un appareil de ce type de la compagnie indonésienne Lion Air s'est écrasé en octobre, faisant 189 victimes.

L'accident du 737 MAX d'Ethiopian Airlines a entraîné l'immobilisation, toujours en vigueur, de tous les avions de cette famille à travers le monde. Il a également soulevé des interrogations sur la manière dont la Federal Aviation Administration, les autorités américaines du transport aérien, certifiaient les avions.

Des sources ont dit vendredi à Reuters que le système anti-décrochage qui est au centre de l'enquête portant sur les causes de l'accident du Boeing 737 MAX de Lion Air est également pointé du doigt dans la catastrophe aérienne impliquant le même avion d'Ethiopian Airlines.

Les autorités éthiopiennes, françaises et américaines ont pour leur part également relevé les similitudes entre les deux accidents.

Une enquête dirigée par l'Éthiopie cherche à établir si le déclenchement inopiné du système anti-décrochage a pris les pilotes de court – ce qui est le scénario retenu dans le crash Lion Air – et quelles mesures ils ont prises.

L'avionneur américain a annoncé mercredi avoir reprogrammé les logiciels à bord de ses avions 737 MAX dans le but d'empêcher des données erronées d'activer le système anti-décrochage.